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Порно помешало работе: американку уволили из-за ее необычного увлечения

3:50 29 апреля 2020 33
Кирстен
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на рекомендации Доктора Комаровского просматривать порносайты вместо выпусков новостей — дескать, «здоровее будете» — для некоторых людей такой совет может стать причиной для неприятностей.

В частности, американка Кирстен Вон лишилась работы после того, как ее коллеги узнали, что она тайно снимает порно на платформе OnlyFans. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Unilad.

Издание рассказывает, что 24-летняя Вон работала механиком на автомобильном заводе в городе Форт-Уэйн в штате Индиана, а в свободное время делала откровенные ролики и вела аккаунт в Instagram.

При этом в некоторых роликах, снятых на рабочем месте, девушка позволяла себе жесты, мимику и интонацию, напоминавших «озвучку» интимных сцен. Кроме того, однажды она упомянула свой профиль на OnlyFans в сторис, после чего коллеги стали смотреть ее ролики прямо на рабочем месте.

Также не избалованные светскими манерами парни-работяги начали подвергать Кирстен издевательствам из-за ее увлечения.

В итоге работодатель Вон решил уволить именно ее, объяснив это тем, что ее видео «могут провоцировать работников на сексуальные комментарии и неприемлемое поведение». Девушка посчитала, что ее сделали ответственной за то, что ее коллеги смотрели порно на работе, а не дома. Начинающую порноактрису поддержали многие американцы, посчитавшие, что с Кирстен поступили несправедливо, ведь она занималась порно в свободное время.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что порно может положительное воздействие на ситуацию в мире: американская актриса Мейтленд Уорд, которая в прошлом году решила отказаться от ролей благопристойных мамочек семейства на студии Disney и начала сниматься в порнографических фильмах, не могла остаться в стороне от борьбы сограждан с разразившейся в мире пандемии коронавируса. Она записала откровенные видео для продажи роликов поклонникам, а вырученные средства намерена направить организациям, помогающим в борьбе с COVID-19.

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