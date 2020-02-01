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Доктор Комаровский рассказал важные новости про китайский коронавирус (видео)
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский призвал не нагнетать панику из-за распространения нового китайского коронавируса. Врач опубликовал новое видео на YouTube.
«Новый китайский коронавирус пытаются сравнивать с „испанкой“ (вспышкой гриппа в 1918—1920 гг., унесшей десятки миллионов жизней. — Авт.). Вот, дескать, ждет нас массовый мор. Кошмар, все пропало! Весь ужас „испанки“ состоял в том, что „испанкой“ болели здоровые молодые люди в расцвете сил и в расцвете имунной системы и это не имеет никакого отношения к новому уханьскому коронавирусу, который наиболее тяжело протекает именно у пожилых людей. Большинство тех, кто погиб — это достаточно пожилые люди!» — сообщил он.
По мнению врача, новый вирус опасен, главным образом, для пожилых людей.
«Новый китайский коронавирус показал, что он представляет собой страшную угрозу пожилым людям. И это, кстати, повторяется, потому что предыдущая вспышка коронавирусной инфекции — тот же SARS — у него была общая смертность 10% (у нового коронавируса явно меньше), но SARS у пожилых людей давал смертность до 50%», — сказал Комаровский.
Доктор призвал людей старшего возраста избегать посещения массового скопления людей.
«Нашим бабушкам и дедушкам, обитающим на территории бывшего Советского Союза, по большому счету повезло! Их пенсии не позволяют им активно путешествовать по миру, разъезжать на круизных лайнерах и контактировать со всеми… Они тут отсиживаются, поэтому шансов встретиться с вирусами у них немного. Но, я вас очень прошу! Ребятя, проявите уважение к пожилым! Они сейчас реально рискуют! Вы можете попросить бабушку посидеть дома с детьми, а в супермаркет сходить сами? Проведите дома разъяснительную работу с пожилыми!» — призвал Комаровский.
Он также отметил, что человек может быть заразным, еще не заболев, когда болезнь находится в инкубационном периоде.
«Самая грустная новость, связанная с коронавирусом, состоит в том, что доказана заразность в инкубационном периоде. То есть, человек, который заразился, но не имеет никаких симптомов болезни в свою очередь может распространять инфекцию», — сообщил врач.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Испании подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV. Заболел мужчина из Германии, который вместе с друзьями приехал отдыхать на Канарские острова.
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