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Платформа с ракетой Falcon 9 после запуска астронавтов в космос вернулась к мысу Канаверал (фото)

Платформа «Of Course I Still Love You» с ракетой Falcon 9, которая 30 мая вывела на орбиту Земли космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту, вернулась в порт на мысе Канаверал.

Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX.

В компании уточняют, что ракета Falcon 30 мая доставила корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на орбиту Земли и через 10 минут после этого успешно приземлилась на платформу SpaceX в Атлантическом океане. Впервые астронавты полетели на Международную космическую станцию с помощью частной компании.

Сейчас ракета-носитель уже находится на побережье Флориды в центре частной компании Илона Маска SpaceX.

Впервые ракета Falcon 9 была запущена в июне 2010 года, а в мае 2012 года ракета впервые вывела на орбиту космический корабль.

И вот через 8 лет Falcon 9 впервые доставила в космос астронавтов — Боба Бенкена и Дугласа Харли. Им предстояло подтвердить безопасность полетов Crew Dragon и стыковки с МКС с людьми на борту. На станции американцы продолжат тестировать системы корабля Crew Dragon и готовить его к возвращению на Землю.

Напомним, корабль Crew Dragon с американскими астронавтами на борту долетел к Международной космической станции в 17:16 по Киеву на следующий день после запуска — 31 мая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илону Маску запустить в космос Crew Dragon помог украинец — это уроженец Житомира программист Алексей Пахунов, который является сотрудником компании Илона Маска Space X. Он принимал непосредственное участие в создании ракеты и пилотируемого корабля, доставившего двух американских астронавтов на Международную космическую станцию.

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