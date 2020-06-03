Не просто сухой кашель: ученые рассказали, как обнаружить коронавирус у бессимптомных пациентов

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Пандемия коронавируса научила пациентов и врачей тому, что симптомами коронавирусной инфекции Covid-19 являются лихорадка, сухой кашель, быстрая утомляемость, аносмия, потеря вкуса, боль в горле и грудной клетке, зачастую диарея. Об этом пишет портал health.info.

В то же время не менее отличительной чертой SARS-CoV-2 является то, что большинство зараженных им могут быть бессимптомными или проявляют лишь незначительные признаки заболевания, такие как чихание или кашель.

Примерно в 20 процентах случаев, когда инфекция прогрессирует, она вызывает тяжелую пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), полиорганную недостаточность. Несмотря на серьезное воздействие на легкие, появляется все больше доказательств того, что вирус также способен поражать другие органы и системы организма.

Новое исследование итальянских медиков и их коллег из США, опубликованное в журнале JAMA Network, показало, что SARS-CoV-2 может вызывать изменения в мозге и лишать людей обоняния — а именно этот неврологический симптом, согласно предыдущим выводам ученых, наблюдается примерно у 65 процентов пациентов с Covid-19.

По мнению авторов работы, аносмия (потеря обоняния) — не только результат прохождения вирусных частиц через дыхательные пути, но и свидетельство того, что SARS-CoV-2 влияет на мозг. Ранее уже было доказано, что коронавирусы человека поражают нервную систему мелких животных. Вскрытие людей, которые болели «атипичной пневмонией» (2002−2003 годы), также показало воздействие вируса SARS-CoV на мозг больного. Аналогично ему SARS-CoV-2 может проникать в нервную ткань, что в итоге приводит к дыхательной недостаточности — по крайней мере частичной.

В новом исследовании описан случай 25-летней пациентки из Италии, которая сама работала рентгенологом в одной из клиник с больными Covid-19. Поначалу у нее появился незначительный сухой кашель. Впоследствии он дополнился почти полной потерей обоняния и ослабленными вкусовыми ощущениями. При этом повышенной температуры или лихорадки не наблюдалось.

Какие-либо серьезные хронические заболевания в анамнезе девушки отсутствовали, как и травмы, приступы или гипогликемические эпизоды. На третий день аносмии она решила пройти фиброскопию носоглотки, а также сделать КТ грудной клетки и челюстно-лицевой области: все они не предоставили каких-либо конкретных результатов. Затем девушка прошла МРТ головного мозга, которая включала в себя как трехмерные, так и двухмерные изображения с инверсией.

Результаты показали гиперинтенсивную область в коре прямой извилины правого полушария, а также менее выраженную гиперинтенсивную область в обонятельной луковице. Поскольку потеря обоняния наблюдалась у многих заразившихся коронавирусом, у пациентки взяли анализ на SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. И тест оказался положительным.

Повторная МРТ, проведенная через 28 дней, уже не показала каких-либо отклонений от нормы в активности коры головного мозга, а гиперинтенсивность в обонятельной луковице снизилась. Обоняние у пациентки к тому времени полностью восстановилось. По словам авторов исследования, их работа говорит о том, что изменения в сигналах мозга при Covid-19 предполагают вирусную инвазию в той части органа, которая связана с обонянием.

«На основании результатов МРТ, включая небольшие изменения обонятельной луковицы, мы можем предположить, что SARS-CoV-2 способен проникать в мозг через обонятельный путь и вызывать обонятельную дисфункцию», — пишут авторы работы.

Однако чтобы окончательно подтвердить, что вирус может проникать в эту часть органа, вызывая расстройства обоняния, понадобятся исследования спинномозговой жидкости и тканей головного мозга.

Между тем нормализация обоняния через 28 дней, а также тот факт, что у двух других пациентов никаких изменений МРТ (на 12 и 25 день после появления признаков Covid-19) не показала, могут указывать на мимолетность полученных результатов: вероятно, они присутствуют только на самой ранней стадии заболевания или не встречаются у абсолютно всех пациентов с коронавиусом. Но в любом случае, говорят исследователи, их работа должна стать предупреждением для врачей и общественности в целом, чтобы не запустить болезнь у бессимптомных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что течение коронавирусной инфекции имеет некоторые особенности. Поэтому, возможно, лечение и не дает быстрого эффекта.

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