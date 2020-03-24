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Развитие пневмонии из-за коронавируса возможно без температуры: симптомы
Новая инфекция, вызванная коронавирусом, опасна осложнением — вирусной пневмонией. Раньше медики, определяя это заболевание, употребляли слов «атипичная». По утверждению заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской, течение коронавирусной инфекции имеет некоторые особенности. Поэтому, возможно, лечение и не дает быстрого эффекта.
Симптомы
- Повышение температуры редко превышает 39 градусов. У 95 процентов людей, госпитализированных в Черновцах, температура была субфебрильной — до 37,5 градуса.
- Пока не развивается дыхательная недостаточность, симптомы интоксикации (головная боль, слабость, боль в мышцах) не выражены.
- Степень повышения температуры не отображает то, как сильно поражены легкие. На фоне высокой температуры дыхательная система может пострадать незначительно. И наоборот — при субфебрильном уровне можно увидеть тяжелое поражение легких.
- Нередко возможно развитие пневмонии без повышения температуры или кратковременном ее скачке до 37,5 градуса.
- Частая жалоба — сухость во рту, заставляющая людей пить больше обычного. Обычно пациенты не придают этому значения и не упоминают при осмотре, пока врач не спросит.
- Насморк не характерен.
- У 15 процентов больных наблюдаются рези в глазах и конъюнктивит.
- У 10−15 пациентов из ста развивается аносмия — потеря обоняния.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черновицкой области, где от коронавируса умерла женщина, а мужчина выздоровел, зафиксировали 13 новых случаев заболевания COVID-19.
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