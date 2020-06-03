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Связанный по рукам и ногам мужчина был похоронен заживо, но сумел выбраться из могилы
В индийском штате Гуджарат близ города Гондал связанный по рукам и ногам мужчина был похоронен заживо. Таким образом Капилу Маракане решил отомстить его бывший работодатель Арвинд Бамбхава — хозяин маслодельни, который недавно лишился своего бизнеса. Он обвинил работавшего на него в течение шести лет Капила в понесенных убытках, заподозрив в мошенничестве.
Вместе с двумя сообщниками Бамбхава похитил 30-летнего Капила, жестоко избил и закопал в песок. Затем преступники дождались, когда жертва перестанет шевелиться, и ушли в находившуюся поблизости хижину — «праздновать успех».
Маракана тем временем начал отчаянно извиваться и сумел высвободить одну ногу. А потом выбрался на поверхность, полностью избавившись от пут.
Мужчина бросился бежать. Его несостоявшиеся убийцы пустились в погоню, но Капил сумел добраться до тюрьмы, которая расположена недалеко, и обратился за помощью к дежурившим полицейским.
Как пишет издание Times of India, преследователи пытались скрыться. Однако спустя несколько часов всех троих разыскали и задержали.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в индийском штате Гуджарат родители по ошибке похоронили ребенка заживо.
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