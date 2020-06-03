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Гримаса боли: видео с реакцией Мелании Трамп на просьбу мужа улыбнуться фотографам стало вирусным
В соцсетях стало вирусным видео с реакцией Мелании Трамп на приказ ее мужа Дональда улыбнуться фотографам. Это произошло, когда президент США и его супруга позировали для прессы во время визита в храм Святого Иоанна Павла II в Вашингтоне. Заметив выражение лица Мелании, Трамп обратился к ней: «Могла бы ты улыбнуться, пожалуйста». После этого миссис Трамп, борясь с собой, наконец раздвигает губы в подобие улыбки на долю секунды. Затем ее лицо снова становится каменным.
Пользователи сети сочли, что это больше похоже на гримасу боли. Кто-то решил, что это «молчаливый бунт» первой леди США против политики мужа, который призывает жестко подавить протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицией.
«Чувство, когда наконец осознаешь, что вышла замуж за психопата», — написал один из комментаторов.
— Cromwell (@Cromwell606) June 2, 2020
That feeling when you finally realise that you married a psychopath.pic.twitter.com/VvjAYIg91u
Между тем архиепископ Уилтон Грегори осудил решение пустить Трампа в храм Святого Иоанна Павла II после того, как 1 июня полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов на улицах возле площади Лафайет-сквер — чтобы расчистить дорогу президенту к церкви, возле которой он устроил фотосессию с Библией в руках.
«Святой Иоанн Павел II был ярым защитником прав и достоинства людей… Он определенно не стал бы мириться с использованием слезоточивого газа, с целью заставить замолчать, запугать и унизить людей ради возможности фотографирования перед церковью — местом молитв и мира», — говорится в заявлении архиепископа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп спрятался в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома.148
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