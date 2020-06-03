Подорожают ли дизтопливо и сжиженный газ на заправках и при чем тут Коломойский

Деньги

На дорогах после частичного снятия карантинных ограничений стало гораздо больше автомобилей, что вызвало в крупных городах транспортный коллапс, а в целом по стране — увеличение потребления нефтепродуктов. Ожидаемого в таких условиях скачка цен на бензин и дизтопливо не произошло. Но сжиженный газ уверенно дорожает. За неделю, с 26 мая, литр автогаза подорожал на 68 копеек. По состоянию на 2 июня в среднем по Украине стоимость бензина А-95 составляет 21,86 грн за литр, дизтоплива — 21,28 грн, сжиженного газа — 10,44 грн. Впрочем, вскоре может произойти существенный скачок цен дизельного топлива и сжиженного газа, и это уже никак не связано с ослаблением карантина.

«Украина и так закупает топливо по самым высоким ценам в регионе»

В Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ) поступила совместная жалоба группы «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины», требующих ввести пошлины в отношении поставок дизельного топлива и сжиженного газа из России. Предварительное заседание МКМТ по рассмотрению этой жалобы состоялось еще в марте нынешнего года. Тогда комиссия, не увидев оснований для начала расследования, предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Окончательное решение по этой жалобе должно было выноситься 22 мая. Однако МКМТ отложила принятие решения. Эксперты отмечают, что сейчас идет активное лоббирование введения ограничительных пошлин. А они немалые. Первоначально пошлины составят 8,46% с ежегодным повышением их размера на 4,24%, то есть с 8,46% в 2020 году до 25,4% с 1 января 2024 года.

О ситуации на топливном рынке и возможной перспективе роста цен на определенные виды горючего «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— К чему может привести введение пошлин на дизтопливо и сжиженный газ? Насколько оно повлияет на стоимость горючего на рынке?

— Стоит уточнить, что инициаторы расследования, которое может длиться около года, просят ввести предварительные меры, то есть дополнительные пошлины. Сначала это 8% от стоимости импортируемого топлива. Если расследование покажет, что их подозрения обоснованны, то тогда пошлина вводится на постоянной основе и постепенно увеличивается, а если нет — тогда ее просто отменяют.

Мы видим, что есть очень сильное лобби в лице депутатов, подконтрольных Коломойскому, были подключены все СМИ, которые контролируются данным бизнесменом. Однако, по нашим данным, предварительное решение комиссии было отрицательным. Проект решения предусматривал отказать в проведении расследования, а также в применении соответственно предварительных мер. Но все-таки политика есть политика, и чиновники испугались, потому что на них начали навешивать ярлыки пособников оккупантов и помощников агрессоров. В результате окончательное решение вопроса пока отложили.

Хочу отметить, что мы подробнейшим образом изучали поданную в комиссию жалобу и пришли к выводу, что там действительно нет никаких оснований для проведения этого расследования. Потому что те данные, которые приведены в жалобе, в большинстве моментов либо не соответствуют действительности, либо являются откровенной подтасовкой фактов.

Например, самый явный пример манипуляции — это сроки субсидирования Россией своих производителей. Дело в том, что наше законодательство требует проведения расследования в том случае, если убытки отечественных компаний от каких-либо не конкурентных действий прослеживались на протяжении трех лет. Однако механизм обратного акциза, который применяется в РФ для регулирования цен на бензин и дизтопливо на их внутреннем рынке, был введен только в нынешнем году. Суть этого механизма в том, что, если мировые цены на нефть высокие, федеральный бюджет выплачивает производителям часть премии, которую российские нефтяные компании теряют, не поднимая цены на внутреннем рынке. В противном случае, если цены на бензин на внутреннем рынке РФ выше экспортных, нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Однако этот механизм не имеет отношения к стимулированию экспорта топлива из России. К тому же он работает только полгода и никакого влияния на украинский рынок не оказывает.

Более того, статистика показывает, что российское горючее — и сжиженный газ, и дизельное топливо — приходит в Украину по ценам выше, чем на мировом рынке. Согласно статистике, таможенные цены на российское дизтопливо в 2017—2019 годах были выше мировых: в 2017 году — на 16 долларов за тонну; в 2018 году — на 22 доллара за тонну, в 2019 году — на 27 долларов за тонну. Если бы закупочные цены были ниже мировых, вот это был бы демпинг. То есть если бы мы видели, что российские цены ниже мировых, ниже рыночных, тогда, безусловно, было бы что расследовать. Но цены, наоборот, высокие, то есть мы покупаем топливо в России очень дорого. Поэтому о каком-то демпинге точно нечего говорить.

Я согласен, что нашим заводам нужно каким-то образом помогать, и для этого есть определенный ряд мер. Но тот механизм наложения пошлин на импорт, который пытаются пролоббировать, приведет к тому, что российские поставки прекратятся, а все остальные поставщики просто поднимут цены, в том числе и украинские нефтеперерабатывающие заводы. И мы все будем платить за топливо еще дороже, чем платим сегодня.

По нашим исследованиям, Украина и так закупает топливо по самым высоким ценам в регионе. Мы покупаем его дороже, чем поляки, дороже, чем турки, болгары, румыны и так далее. Именно за счет того, что мы импортозависимая страна. А когда ты импортозависим, то тебе, наоборот, нужно всячески создавать возможности для большей диверсификации рынка, чтобы сюда топливо поступало максимально просто, по максимально облегченным схемам, потому что это влияет на его конечную цену на заправке.

Кстати, в прошлом году мы все видели, что произошло, когда ввели пошлину на трубопроводные поставки топлива. Этот эксперимент закончился очень просто: все, кто поставлял нефтепродукты даже не по трубе, а по железной дороге, и Кременчугский НПЗ, и белорусы, и те же россияне, сразу взвинтили цену.

Поэтому если пошлины на поставки российских нефтепродуктов таки введут, то однозначно цены на заправках вырастут. Возможно, поначалу рост не будет критичным, поскольку в опте тонна горючего подорожает на 20−30 долларов. Но мало того, что мы и так дорого платим за нефтепродукты, так будем платить еще больше. Это значит, что и экономика наша будет менее конкурентоспособной по сравнению с остальными странами, и самое главное, что мы повысим свою уязвимость.

«Украинским НПЗ принадлежит всего 14% рынка дизельного топлива»

— Возможно, отечественные производители путем введения пошлин на импортное дизтопливо и сжиженный газ хотят обеспечить украинский рынок горючим собственного производства?

— Пока это невозможно. В нынешнем году украинским НПЗ принадлежит всего 14% рынка дизельного топлива. «Укртатнафта» имеет планы по увеличению переработки в полтора раза — с 3−3,5 млн тонн сейчас до 5 млн тонн. Правда, сроки наращивания мощностей пока не известны. То есть даже после модернизации будет не 14%, а 21% рынка. Но нюанс в том, что и сейчас кременчугское дизельное топливо отрывают с руками, рынок готов брать украинское дизтопливо, но достаточного объема нет и в обозримой перспективе не будет. Именно поэтому трейдеры вынуждены искать свободные ресурсы, в том числе и в России. Но при этом мы все равно покупаем дизтопливо по самым высоким ценам, потому что импортозависимые страны всегда платят дороже, — подытожил Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что Беларусь, которая является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Украину, впервые в истории начала прямые поставки нефти из США. К поиску альтернативных поставщиков нефти Беларусь приступила после того, как в начале 2020 года Россия, являвшаяся монопольным поставщиком сырья, приостановила поставки своей нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В Беларуси планируют снизить долю российской нефти в импорте до 30−40%.

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