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Общество и люди

В Киеве уже записывают первоклашек в школу: что нужно знать родителям

12:45 3 июня 2020
дети учатся в школе
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве школы начали прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Прием продлится до 1 июля включительно. Приглашают в учебное заведение по предварительной записи на школьных сайтах. Об этом сообщается на сайте Департамента образования и науки горгосадминистрации.

Принимать документы от родителей будут open-space — на свежем воздухе или в больших помещениях (по правилам карантина, с соблюдением санитарных норм).

Первоочередное право на зачисление имеют дети, место проживания которых подтверждается на территории обслуживания заведения. Дети, проживающие на данной территории, как и раньше, будут иметь преимущество при поступлении в школу. А ознакомиться с распоряжениями районных администраций, где определены адреса домов, закрепленных за каждым средним образовательным заведением, можно на страницах департамента или профильных районных управлений. Также в первую очередь зачисляются сестры и братья школьников, которые уже учатся в данном учреждении, дети работников и выпускники дошкольных подразделений этого учебного заведения.

В следующем учебном году столичные школы ожидают 31 тысячу первоклассников.

Родители будущих первоклассников должны подавать документы для записи в школу:

- заявление;

- копия паспорта;

- копия о рождении ребенка;

- оригинал медсправки;

- при отсутствии регистрации места проживания — документ, подтверждающий место проживания (согласно постановлению Кабмина от 13 сентября 2017 года № 684).

Родителям рекомендуется внимательно следить на веб-сайтах учебных заведений за информацией относительно особенностей приема и наличия свободных мест. В школу следует приходить в согласованное время и здоровыми. Также нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки), с пониманием отнестись к температурному скринингу и другим ограничениям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как после карантина заработают детсады и школы, а также информировали о е-записи в детсады и школы.

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