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В Киеве уже записывают первоклашек в школу: что нужно знать родителям
В Киеве школы начали прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Прием продлится до 1 июля включительно. Приглашают в учебное заведение по предварительной записи на школьных сайтах. Об этом сообщается на сайте Департамента образования и науки горгосадминистрации.
Принимать документы от родителей будут open-space — на свежем воздухе или в больших помещениях (по правилам карантина, с соблюдением санитарных норм).
Первоочередное право на зачисление имеют дети, место проживания которых подтверждается на территории обслуживания заведения. Дети, проживающие на данной территории, как и раньше, будут иметь преимущество при поступлении в школу. А ознакомиться с распоряжениями районных администраций, где определены адреса домов, закрепленных за каждым средним образовательным заведением, можно на страницах департамента или профильных районных управлений. Также в первую очередь зачисляются сестры и братья школьников, которые уже учатся в данном учреждении, дети работников и выпускники дошкольных подразделений этого учебного заведения.
В следующем учебном году столичные школы ожидают 31 тысячу первоклассников.
Родители будущих первоклассников должны подавать документы для записи в школу:
- заявление;
- копия паспорта;
- копия о рождении ребенка;
- оригинал медсправки;
- при отсутствии регистрации места проживания — документ, подтверждающий место проживания (согласно постановлению Кабмина от 13 сентября 2017 года № 684).
Родителям рекомендуется внимательно следить на веб-сайтах учебных заведений за информацией относительно особенностей приема и наличия свободных мест. В школу следует приходить в согласованное время и здоровыми. Также нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки), с пониманием отнестись к температурному скринингу и другим ограничениям.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!