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Украина

Маски снимать нельзя: в Украине уточнили условия проведения ВНО-2020

9:37 29 мая 2020
Маски снимать нельзя: в Украине уточнили условия проведения ВНО-2020
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Участников внешнего независимого оценивания знаний в 2020 году ждет несколько важных новаций. Как заявила в эфире ТСН-Сніданок директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, для абитуриентов вдвое увеличили срок допуска в пункт тестирования. Это необходимо для соблюдения детьми социальной дистанции на входе в пункт тестирования.

«Раньше абитуриенты имели примерно 30−35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время и он продлится час. Также введено новшество — каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время», — пояснила директор.

Находиться в аудитории без маски будет нельзя, снимать их разрешат только ради замены. Также во время прохождения тестирования можно пить воду.

Максимальная допустимая температура тела, с которой пускать на тестирование, — это 37,2 градуса, однако возможны исключения — в случае предъявления справки от терапевта об индивидуальном состоянии здоровья.

Основная сессия ВНО стартует 25 июня с тестирования по математике.

Напомним, абитуриент сможет испытать свою готовность к тестированию во время пробной сессии.

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