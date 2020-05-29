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Маски снимать нельзя: в Украине уточнили условия проведения ВНО-2020
Участников внешнего независимого оценивания знаний в 2020 году ждет несколько важных новаций. Как заявила в эфире ТСН-Сніданок директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, для абитуриентов вдвое увеличили срок допуска в пункт тестирования. Это необходимо для соблюдения детьми социальной дистанции на входе в пункт тестирования.
«Раньше абитуриенты имели примерно 30−35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время и он продлится час. Также введено новшество — каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время», — пояснила директор.
Находиться в аудитории без маски будет нельзя, снимать их разрешат только ради замены. Также во время прохождения тестирования можно пить воду.
Максимальная допустимая температура тела, с которой пускать на тестирование, — это 37,2 градуса, однако возможны исключения — в случае предъявления справки от терапевта об индивидуальном состоянии здоровья.
Основная сессия ВНО стартует 25 июня с тестирования по математике.
Напомним, абитуриент сможет испытать свою готовность к тестированию во время пробной сессии.75
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