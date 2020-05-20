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В Минобразования окончательно определились с датами тестов ВНО
Основная сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике — 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языкам — 6 июля, по английскому языку — 7 июля, по истории Украины — 9 июля, по биологии — 13 июля, по географии — 15 июля.
До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.
Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа. Ее результаты будут размещены до 14 августа. Для участия в дополнительной сессии ВНО можно зарегистрироваться в период 25 мая — 9 июня.
Пробное тестирование состоится 15−17 июня.
Напомним, в этом году ВНО пройдет в условиях карантина. Участники и организаторы должны будут соблюдать требования установленных ограничений.36
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?