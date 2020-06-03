СУП просит премьер-министра узаконить почтовую доставку лекарств

Общество и люди

Союз украинских предпринимателей (СУП) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой закрепить на постоянной основе в лицензионных условиях право дистанционной торговли лекарствами и сопутствующими товарами с привлечением операторов почтовой связи.



«Итоги работы сервисов почтовой доставки лекарственных средств из аптек и онлайн-магазинов в условиях карантина демонстрируют большой спрос потребителей на эту услугу», — говорится в официальном заявлении СУП. Союз украинских предпринимателей также отмечает, что операторы почтовой связи совместно с аптечными сетями на протяжении последних двух месяцев действия правительственного эксперимента создали современный сервис, позволяющий покупателям быстро, удобно, безопасно и по конкурентным ценам заказывать в интернете необходимые лекарства и получать их, не выходя из дому. Особенно большим спросом новый сервис пользуется в небольших селах и поселках, где люди зачастую отрезаны от качественной медицины и лекарств. СУП обращает внимание на соответствие дистанционной торговли и почтовой доставки лекарств современным мировым практикам. В частности, данный вид сервиса предусмотрен ст. 85с Директивы 2001/83/ЕС Европарламента и Совета ЕС от 06.11.2001 г. «О своде законов Сообщества относительно лекарственных средств для человека». Не имеют прямого запрета на данный вид сервиса и законодательные нормы США.

В Украине онлайн-продажа и почтовая доставка лекарств запрещена лицензионными условиями на право осуществления оптовой и розничной торговли, утвержденными постановлением Кабмина от 30 ноября 2016 года.

В связи с этим, СУП просит Дениса Шмыгаля урегулировать законодательно-нормативные противоречия путем внесения в лицензионные условия соответствующих изменений и разрешить работу фармацевтической и смежных отраслей в дистанционном режиме на постоянной основе после завершения карантина.

Соответствующее решение правительства позволит создать дополнительные механизмы обеспечения граждан качественными лекарственными средствами, повысить уровень доступности лекарств, предоставить возможности экономии денег и времени при покупке медпрепаратов, содействовать защите прав потребителей в случае покупки некачественных лекарств.

Кроме этого, производители и аптечные сети получат дополнительные возможности оптимизировать сети продаж, а рынок в целом — повысить конкуренцию в сегменте розничной торговли лекарственными средствами.

Как сообщалось ранее, 23 марта 2020 года, Кабинет министров Украины, постановлением № 220, внес изменения в лицензионные условия, разрешив в период карантина либо действия чрезвычайного положения осуществлять торговлю лекарствами дистанционно, организовав адресную доставку потребителям операторами почтовой связи на договорных условиях.

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