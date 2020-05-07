- 09:59 Нацбанк вновь укрепил гривню: сколько стоит доллар 7 мая
- 09:29 Легенды бокса Тайсон и Холифилд объявили о возвращении на ринг
- 09:26 ЧП в Днепре: мужчина выстрелил в глаз подростку
- 09:26 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:19 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:16 Заболели 15 человек: в психбольнице на Волыни зафиксировали вспышку коронавируса
- 09:03 В Грузии отреагировали на провал с назначением Саакашвили вице-премьером
- 09:01 У Илона Маска проблемы с законом из-за необычного имени сына
- 08:50 В Индии нашли двухголовую змею
- 08:43 Зарплата президента: стало известно, сколько заработал Зеленский за год на посту
- 08:38 Стали известны даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 08:17 Выборы президента Польши отложили из-за коронавируса
ЧП в Днепре: мужчина выстрелил в глаз подростку
В Днепре, где недавно прямо на улице умер молодой патрульный, задержали мужчину, ранившего несовершеннолетнего парня.
Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, инцидент произошел 6 мая возле гаражей по улице Семафорная в Самарском районе. Там возник конфликт, в результате которого 51-летний местный житель выстрелил из газового пистолета в сторону своего оппонента, а юноша получил ранение глаза.
Пострадавшего увезли в больницу, а стрелявшего задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации данного инцидента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полицейские в Днепре задержали мужчин, устроивших вооруженные разборки возле остановки общественного транспорта. Очевидцы утверждали, что Toyota Land Cruiser преследовала Mersedes G-класса, в котором ехал местный бизнесмен с сыновьями. Водитель преследуемого авто обратился за помощью к патрульным, а один из преследователей открыл огонь из травматического пистолета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..