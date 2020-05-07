ЧП в Днепре: мужчина выстрелил в глаз подростку

Происшествия

В Днепре, где недавно прямо на улице умер молодой патрульный, задержали мужчину, ранившего несовершеннолетнего парня.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, инцидент произошел 6 мая возле гаражей по улице Семафорная в Самарском районе. Там возник конфликт, в результате которого 51-летний местный житель выстрелил из газового пистолета в сторону своего оппонента, а юноша получил ранение глаза.

Пострадавшего увезли в больницу, а стрелявшего задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации данного инцидента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полицейские в Днепре задержали мужчин, устроивших вооруженные разборки возле остановки общественного транспорта. Очевидцы утверждали, что Toyota Land Cruiser преследовала Mersedes G-класса, в котором ехал местный бизнесмен с сыновьями. Водитель преследуемого авто обратился за помощью к патрульным, а один из преследователей открыл огонь из травматического пистолета.

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