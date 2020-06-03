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В рубашке, но без штанов: ирландский политик оскандалился во время онлайн-дебатов в Европарламенте (видео)
В условиях карантина, когда многие люди перешли на работу в режиме онлайн и выходят «на связь» из дому, увеличилось количество курьезных случаев, связанных с онлайн-конференциями. Так, министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе давал из дому интервью и засветился в эфире в рубашке и без штанов.
Как пишет «Политико», в подобную ситуацию попал и ирландский депутат Люк «Минг» Флэнаган подключившийся к дебатам в комитете Европарламента.
Издание пишет, что Флэнаган принимал участие в работе сельскохозяйственного комитета, комментируя выплаты фермерам. В этот момент депутат сидел на разобранной постели в рубашке и трусах.
На видео видно, как председательствующий на заседании с трудом сдерживал смех после выступления депутата.
#CONFINAMIENTO— Jorge Jaramillo (@jorjaramil) June 2, 2020
¿Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene ¡¡desde la cama y ¿¿¿ en paños menores??? para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?
Esfuerzos en la comisión parlamentaria #COMAGRI por contener la risa.#coronavirus#COVIDー19 pic.twitter.com/R6SOIS7ZDY
«Материал, передаваемый в дискуссионную палату, показал, что он соблюдал стиль одежды «бизнес сверху, вечеринка снизу», — пишет издание.
Позже Флэнаган объяснял, что выходил на связь после пробежки и решил сменить футболку на рубашку, чтобы выглядеть респектабельно. «Это сработало очень хорошо», — написал он в Twitter.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новой Зеландии советнике мэра в городе Данидин во время совещания на онлайн-платформе Zoom вызвал переполох, появившись на экране без брюк, да еще с опахалом из страусиных перьев в руках.56
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В рубашке, но без штанов: ирландский политик оскандалился во время онлайн-дебатов в Европарламенте (видео)
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