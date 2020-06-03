26.65 / 26.87 29.53 / 30.00
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В рубашке, но без штанов: ирландский политик оскандалился во время онлайн-дебатов в Европарламенте (видео)

16:24 3 июня 2020
Люк «Минг» Флэнаган

В условиях карантина, когда многие люди перешли на работу в режиме онлайн и выходят «на связь» из дому, увеличилось количество курьезных случаев, связанных с онлайн-конференциями. Так, министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе давал из дому интервью и засветился в эфире в рубашке и без штанов.

Как пишет «Политико», в подобную ситуацию попал и ирландский депутат Люк «Минг» Флэнаган подключившийся к дебатам в комитете Европарламента.

Издание пишет, что Флэнаган принимал участие в работе сельскохозяйственного комитета, комментируя выплаты фермерам. В этот момент депутат сидел на разобранной постели в рубашке и трусах.

На видео видно, как председательствующий на заседании с трудом сдерживал смех после выступления депутата.

«Материал, передаваемый в дискуссионную палату, показал, что он соблюдал стиль одежды «бизнес сверху, вечеринка снизу», — пишет издание.

Позже Флэнаган объяснял, что выходил на связь после пробежки и решил сменить футболку на рубашку, чтобы выглядеть респектабельно. «Это сработало очень хорошо», — написал он в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новой Зеландии советнике мэра в городе Данидин во время совещания на онлайн-платформе Zoom вызвал переполох, появившись на экране без брюк, да еще с опахалом из страусиных перьев в руках.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Яма и лопата

На Полтавщине семья закопала тело умершей в огороде, чтобы сэкономить на похоронах

разборки на рынке 7-й километр

Настоящий рэкет: новые подробности разборок на «7-м километре» в Одессе (видео)

Люк «Минг» Флэнаган

В рубашке, но без штанов: ирландский политик оскандалился во время онлайн-дебатов в Европарламенте (видео)

Системы видеофиксации нарушений ПДД

Не только штрафы: в МВД готовят жесткий сюрприз для злостных "гонщиков"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер