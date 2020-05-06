Мир

В прямом эфире без штанов: чиновник влип в скандал во время онлайн-совещания (забавное видео)

Переход из-за карантина на работу в дистанционном режиме нередко приводит к возникновению курьезных ситуаций, в результате которых под угрозу ставится как личная жизнь граждан, так и их деловая репутация.

В последнем случае речь идет о советнике мэра в городе Данидин в Новой Зеландии: во время совещания на онлайн-платформе Zoom человек по имени Дэвид Бенсон-Поуп (David Benson-Pope) вызвал переполох, появившись на экране без брюк, да еще с опахалом из страусиных перьев в руках.

О забавном случае рассказывает The Guardian.

Издание сообщает, что когда был объявлен перерыв, Бенсон решил немного «расслабился», встал из-за стола, и участники совещания увидели, что он одет только до пояса, а брюки на ногах отсутствуют.

Очевидно, чиновник не понял, что камера включена, и решил «прибраться», вытирая пыль с книг и других вещей в кабинете.

Стоит ли говорить, что коллеги Бенсона, степенные дамы, пришли в ужас от увиденного.

Когда представители СМИ обратились к советник-ветерану за пояснениями, он ответил, что сделал все ненамеренно, но «рад», что позабавил коллеги и тех, кто смотрел видео.

Про этом советник отметил, что более уместно было бы указывать, что он был все-таки «наполовину одет».

По данным новозеландских СМИ, с 2005 по 2007 год Дэвид Бэнсон-Поуп работал министром экологии Новой Зеландии при премьер-министре Хелен Кларк. За это время он не раз попадал в скандалы, из-за чего в 2007 году лишился министерской должности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобная история произошла с американским тележурналистом Уиллом Ривом, сыном покойной звезды фильма «Супермен» Кристофера Рива, который вел трансляцию из собственного дома. При этом он решил, что одеваться полностью не обязательно — хватит и пиджака, ведь все равно зрители не увидят нижнюю половину его тела. Но Рив ошибся. Поначалу его прикрывала полоска с титрами. Однако затем она исчезла, и в кадре появились голые ноги и трусы репортера.

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