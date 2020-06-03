Деньги

«Слугам народа» из Днепра доплачивали за учебу в Трускавце: нардепов «выдали» их декларации

Народным депутатам заплатили за прохождение в июле-августе 2019 года учебы в элитном отеле Трускавца Rixos, которую проводила Киевская школа экономики.

Как сообщает 49 000.com.ua, учеба заключалась в кратком курсе «молодого депутата», так как большинство «слуг народа» ранее не были в политике. Обучение проходило в элитном отеле Трускавца Rixos, где стоимость двухместного номера составляет 3,5 тысячи гривен за ночь. Тогда Дмитрий Разумков, который возглавлял «Слугу народа», сказал об оплате партией нардепам обучения, проживания и питания.

Из деклараций некоторых депутатов следует, что им еще и платили за учебу. Об этом в своих декларациях написали нардепы из Днепра Дмитрий Кисилевский, Денис Герман, Юрий Мысягин, Владимир Захарченко, Роман Каптелов и Юрий Корявченков.

В категории «доходы» они указали получение материального блага от партии «Слуга народа» из трат на обучение.

Размер этой своеобразной стипендии у депутатов находится в пределах от 9 до 23 тысяч гривен. Меньше всех получил Дмитрий Кисилевский.

Ранее сообщалось, что в «Слуге народа» больше не будут обучать депутатов в дорогих отелях.

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