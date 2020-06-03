- 16:34 «Слугам народа» из Днепра доплачивали за учебу в Трускавце: нардепов «выдали» их декларации
- 16:24 В рубашке, но без штанов: ирландский политик оскандалился во время онлайн-дебатов в Европарламенте
- 16:17 На Полтавщине семья закопала тело умершей в огороде, чтобы сэкономить на похоронах
- 16:12 «Коби неприкасаемый»: граффити с погибшим Брайантом не тронули во время беспорядков в США
- 15:50 Не только штрафы: в МВД готовят жесткий сюрприз для злостных "гонщиков"
- 15:49 Настоящий рэкет: новые подробности разборок на «7-м километре» в Одессе
- 15:35 «Процесс затормозился»: Ермак заявил о проблеме с новым обменом пленными
- 15:23 Потепление идет вместе с грозами: какой будет погода в Украине 4 июня
- 15:04 Беспорядки в США: Трамп хочет бросить на протестующих танки и вертолеты
- 15:00 В Украине ослабляют карантин: какие запреты снимут с 5 июня
- 14:52 Витамин С и дыхательные упражнения: киевлянка рассказала, как победила коронавирус
- 14:44 Ни стыда, ни совести: сеть возмутило видео с женщиной, воровавшей цветы с клумбы в центре Харькова
«Слугам народа» из Днепра доплачивали за учебу в Трускавце: нардепов «выдали» их декларации
Народным депутатам заплатили за прохождение в июле-августе 2019 года учебы в элитном отеле Трускавца Rixos, которую проводила Киевская школа экономики.
Как сообщает 49 000.com.ua, учеба заключалась в кратком курсе «молодого депутата», так как большинство «слуг народа» ранее не были в политике. Обучение проходило в элитном отеле Трускавца Rixos, где стоимость двухместного номера составляет 3,5 тысячи гривен за ночь. Тогда Дмитрий Разумков, который возглавлял «Слугу народа», сказал об оплате партией нардепам обучения, проживания и питания.
Из деклараций некоторых депутатов следует, что им еще и платили за учебу. Об этом в своих декларациях написали нардепы из Днепра Дмитрий Кисилевский, Денис Герман, Юрий Мысягин, Владимир Захарченко, Роман Каптелов и Юрий Корявченков.
В категории «доходы» они указали получение материального блага от партии «Слуга народа» из трат на обучение.
Размер этой своеобразной стипендии у депутатов находится в пределах от 9 до 23 тысяч гривен. Меньше всех получил Дмитрий Кисилевский.
Ранее сообщалось, что в «Слуге народа» больше не будут обучать депутатов в дорогих отелях.2
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В рубашке, но без штанов: ирландский политик оскандалился во время онлайн-дебатов в Европарламенте (видео)
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!