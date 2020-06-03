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Происшествия

«Захватчика» моста в Киеве отправили в СИЗО на два месяца, но разрешили внести залог (видео)

17:20 3 июня 2020
В суде

Днепровский районный суд на два месяца арестовал Виталия Ткаленко, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Сумма залога составляет 315 тыс. гривен.

Как сообщает РБК-Украина, сторона обвинения просила арестовать Ткаленко без внесения залога. Но адвокат подсудимого предоставила суду справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии ее клиента.

Как сказал Ткаленко, причиной того, что он пошел на преступление, стали сложные жизненные обстоятельства.

«Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку типа…», — заявил «минер».

По словам Ткаленко, он не работает, а его мама лечится в психбольнице. Подсудимый потребовал, чтобы его «отпустили домой или лечили», так как сидеть в изоляторе временного содержания он не планирует.

Как сообщалось ранее, Ткаленко сказал, что хотел привлечь внимание к своим проблемам.

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