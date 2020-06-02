"Минер" Моста метро в Киеве назвал причину своего поступка (фото)

Происшествия

Мужчина, которого задержали в ходе полицейской операции в Киеве 1 июня, заявил, что сообщил о «минировании» Моста метро для привлечения внимания к проблемам в его жизни.

Как сообщают в прокуратуре города Киева, задержанному — жителю Киевской области 1988 года рождения — сообщили о подозрении. Квалификация — ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Муляж взрывчатки

В Днепровский районный суд Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По словам спикера прокуратуры Надежды Максимец, ходатайство могут передать в суд уже 3 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сообщение о «минировании» Моста метро в Киеве поступило около двух часов дня 1 июня, а уже в 15:20 операцию по задержанию «подрывника» завершили.

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