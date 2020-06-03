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Экологическая катастрофа в России: в реку попало 20 тысяч тонн дизельного топлива (видео)
В России произошла масштабная утечка нефтепродуктов — это привело к тому, что в Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС. Ранее в РФ рухнул еще один мост.
Как сообщают «Известия», в пятницу 29 мая, на территории ТЭЦ-3 в Норильске обнаружили повреждение резервуара. Из емкости вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в две реки — Амбарную и Далдыкан — и окрасило воду в ядовито-красный цвет. Для устранения последствий катастрофы в Норильск прибыл отряд морской спасательной службы.
По оценкам чиновников, нанесенный ущерб исчисляется миллиардами рублей.
Видео с места событий из Telegram-канала «Лентач»:
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