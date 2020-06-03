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Украина

Экологическая катастрофа в России: в реку попало 20 тысяч тонн дизельного топлива (видео)

18:22 3 июня 2020
Река

В России произошла масштабная утечка нефтепродуктов — это привело к тому, что в Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС. Ранее в РФ рухнул еще один мост.

Как сообщают «Известия», в пятницу 29 мая, на территории ТЭЦ-3 в Норильске обнаружили повреждение резервуара. Из емкости вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в две реки — Амбарную и Далдыкан — и окрасило воду в ядовито-красный цвет. Для устранения последствий катастрофы в Норильск прибыл отряд морской спасательной службы.

По оценкам чиновников, нанесенный ущерб исчисляется миллиардами рублей.

Видео с места событий из Telegram-канала «Лентач»:

Ранее сообщалось, что на Россию обрушился разрушительный смерч — опубликованы фото и видео перевернутых машин и сорванных крыш.

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