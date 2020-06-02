В России рухнул очередной мост (видео)

Мир

В Российской Федерации, похоже, начался новый сезон падения мостов: после сдутого ветром перехода в Ярославской области пришел черед железнодорожного моста в Кольском районе под Мурманском.

О ЧП регионального масштаба сообщают «Известия».

Одна из опор мостового перехода была смещена и деформирована из-за паводка. Таким образом, город оказался отрезан от остальной части страны для пассажирских и грузовых поездов и выехать из него можно только по автомобильным мостам.

В местном МЧС уточнили, что опору подмыло из-за интенсивного таяния снега и высокого уровня воды в реке Кола. К счастью, никто из рабочих, ремонтировавших мост, не пострадал.

В ведомстве рассказали, что по рухнувшему мосту проходит единственная железнодорожная ветка, которая связывает Мурманск с остальной частью России.

Теперь движение по ней полностью перекрыто, поезда останавливаются перед мостом, а для перевозки пассажиров, едущих в Мурманск и из него, используют автобус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в течение 2018 года в России рухнуло больше полусотни мостов; затем эта печальная традиция была продолжена.

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