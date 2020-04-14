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Притула признался, собирается ли бороться за пост мэра Киева
Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, ранее раскритиковавший кадровую политику президента Зеленского, заявил, что в данный момент он не является участником какой-либо политической кампании, в частности, касающейся выборов мэра Киева.
Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», комментируя данные последних социолгических исследований. «Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где мне смешно, где-то — не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология… Люди, у нас сейчас страшное в стране происходит, а политики по заказу, кто-то кому-то там платит, извините, это не красивые слова, но меряются пи… ми своих рейтингов», — сказал Притула.
По словам телеведущего, для него сейчас есть «более насущные вопросы»: «Прежде всего — это то, что у меня конкретно по состоянию на данный момент, как и, наверное, у большей половины украинцев, не все в порядке с работой, у меня простой. А я должен заботиться о своих близких. Это моя семья — мои дети, моя жена, это моя мама».
Что же касается политики, то, Сергей Притула заявил, что у него «нет времени распыляться на эти вещи».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Притула баллотировался в Верховную Раду Украины в составе списка партии «Голос», но не прошел.
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