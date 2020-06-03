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Мир

Протесты в США: глава Пентагона пошел против Трампа

21:03 3 июня 2020
Армия США

В среду, 3 июня, министр обороны США Марк Эспер высказался против участия войск в подавлении акций протеста в стране. Ранее президент Дональд Трамп решил применить против протестующих танки и вертолеты.

Как сообщает CNN, Марк Эспер прокомментировал угрозу Трампа развернуть военных для наведения порядка.

«Возможность использовать действующую армию в роли правоохранительных органов следует применять только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не находимся в одной из таких ситуаций. Я не поддерживаю призыв использовать Закон о восстании», — сказал глава Пентагона на брифинге.

Ранее сообщалось, что во время акций протестов в США пострадала и госпитализирована украинская журналистка «Голоса Америки» Кристина Шевченко. Инцидент произошел на съемках в Лос-Анджелесе.

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