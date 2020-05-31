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Что Минздрав разрешит украинцам с 1 июня: опубликована доходчивая инфографика
В связи с тем, что текущая эпидемиологическая ситуация в Украине позволила продолжить послабление карантина, Министерстве здравоохранения Украины решили дать дополнительные рекомендаций по работе вновь открывшихся спортзалов и бассейнов.
Они приведены на странице ведомства в Facebook.
«С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Из основных рекомендаций МЗ по работе дошкольных учреждений и пользования ими: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.
В частности, работа бассейнов с понедельника будет разрешена для индивидуального посещения и спортивных тренировок групп 2-го года обучения и старше. В 50-ти метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок не более 6. На одной дорожке 25-ти метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок не более 3.
Также установлены определенные правила для работы фитнес-центров — не более 1 человека на 10 кв. м во время индивидуальных занятий, для групповых на 5 кв. м, в группе не более 10 человек, а занятия проводятся по предварительной записи, одновременное использование раздевалок и душевых ограничено до 50%, то есть будут работать через одну, количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах, расстояние между тренажерами не менее 2,5 метров.
Также во время карантина запрещается использовать тканевые полотенца, размещать рекламные брошюры, работа спа-зон, фитнес-баров и детских комнат, проведение групповых занятий для более 10 человек и детей в возрасте до 12 лет.
Кроме того, персонал и посетители должны проходить обязательное измерение температуры. Работники учреждений обязательно должны иметь маски или респираторы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила, что с 1 июня украинские вузы снова смогут проводить экзаменационные сессии в аудиториях, хотя и с соблюдением всех пандемических рекомендаций, подобных тем, что действуют для участников ВНО. Речь идет
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