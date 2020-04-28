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Украина

Был без маски в Гидропарке: в Киеве нарушителя карантина оштрафовали на 17 тысяч гривен

15:40 28 апреля 2020 234
Судейский молоток
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве Днепровский районный суд столицы оштрафовал мужчину за нарушение карантина — он находился в Гидропарке, где запретили вход в популярную «качалку», без средств индивидуальной защиты.

Как сообщают в полиции Киева, суд признал его виновным и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен.

«Инцидент произошел 6 апреля на территории Гидропарка. Тогда во время акции протеста против карантина работники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года рождения, по статье 44−3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщили в полиции, однако не уточнили, о каком именно нарушителе идет речь.

Дело в том, что тем утром группа мужчин попыталась пройти в «качалку», однако была остановлена правоохранителями — двоих протестующих увезли в отделение и составили на них админпротоколы. В тот день из воды «выудили» парня, который вплавь хотел добраться до берега, где расположена спортплощадка. Позже студент-экономист Валентин Бурьянов рассказал журналистам, что-то была показательная акция и попытка реализовать свое конституционное право на свободу передвижения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15 апреля Днепровский райсуд не стал наказывать Бурьянова, вернул полиции протокол, заявив, что документ составлен с нарушениями.

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