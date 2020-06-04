Мир

Рост смертности не подтвердился: ВОЗ приняла важное решение по "лекарству Трампа"

Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания для лечения больных COVID-19 гидроксихлорохина — противомалярийного препарата, который принимает для профилактики опасного заболевания президент США Дональд Трамп.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает CNBC.

Он напомнил, что на прошлой неделе испытания препарата приостановили для оценки потенциальных рисков приема препарата, который используется в протоколе лечения больных коронавирусом.

Но изучавший данный вопрос Совет по мониторингу безопасности не нашел подтверждений роста смертности среди пациентов, принимавших препарат.

«На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин», — заявил Гебреисус.

В то же время, с учетом того, что большинство терапевтических препаратов, которыми лечат коронавирусных больных, экспериментальные, ВОЗ продолжит исследовать их влияние на состояние здоровья таких пациентов, добавил глава ВОЗ.

Как известно, первые сообщения о росте смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин, появились еще в апреле. Тогда же ученые в ряде стран заявили, что средства против малярии — хлорохин и гидроксихлорохин, — не только не приносят пользы больным COVID-19, но и могут причинить вред.

Напомним, что в апреле в Украине гидроксихлорохин и ремдесивир были включены в список лекарств и продуктов питания, над которыми установлен государственный ценовой контроль, что говорит об их высокой востребованности и популярности в нашей стране. Кроме того, в мае стало известно о том, что Минздрав принял решение включить гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом в Украине, несмотря на отсутствие рекомендаций от ВОЗ.

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