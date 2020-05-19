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Мир

По одной таблетке в день: Трамп назвал лекарство, которым защищается от COVID-19

0:55 19 мая 2020
Трамп без маски
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп признался в понедельник, что для профилактики нового коронавируса принимает гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, который, как утверждают американские медики, вылечивает 91% пациентов с COVID-19.

Об этом Дональд Трамп заявил во время ответов на вопросы журналистов в Белом доме, передает CNN.

«Я принимаю гидроксихлорохин, прямо сейчас. Я принимаю по таблетке в день. Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали», — заявил президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день. Анализы пока дают отрицательный результат.

По словам главы государства, он получает «очень много позитивных откликов» об этом препарате. Он рассказал, что задал вопрос врачу при Белом доме, и тот был не против того, чтобы Трамп принимал препарат, который еще называют плаквенилом. Президент подчеркнул, что принимает препарат, «как и многие другие врачи и медсестры, в качестве профилактики». Он добавил, что в этих целях также использует цинк. «Пока со мной все в порядке. Я все еще с вами», — указал Трамп.

В то же время в апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что биохимики и вирусологи Франкфуртского университета имени Гете и университетской больницы назвали еще один препарат, который способен замедлять и даже останавливать размножение вируса SARS-CoV-2 — это хорошо известный во многих странах мира, в том числе и в Украине рибавирин.

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