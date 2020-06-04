Мир

Введенные в декабре прошлого года санкции против российского газопровода «Северный поток-2» необходимо расширить. С таким предложением выступили сенаторы от обеих ведущих политических сил США, передает Bloomberg.

В частности, республиканец Тед Круз и член Демократической партии Джинн Шейхин подготовили проект резолюции с таким предложением.

В документе сказано, что ранее введенные санкции применяются ко всем видам работ по прокладке трубопровода и его страхованию.

Теперь же под санкционный удар предложено поставить компании, которые предоставляют «услуги андеррайтинга или страхования или перестрахования» для кораблей, работающих на трубопроводе, а также для компаний, предоставляющих «услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования».

Законопроект также расширит действие санкций на всех, кто предоставляет портовые сооружения для судов-укладчиков и других услуг.

Сенаторы считают, что расширение санкций против «Северного потока-2» не даст России завершить строительство газопровода, который составляет «критическую угрозу национальной безопасности Америке», а также «угрожает Украине и энергонезависимости Европы и дает России возможность использовать союзников США».

Напомним, новые санкции против «Северного потока-2» планируют ввести уже на этой неделе. В то же время в России заявляют о планах достроить газопровод «Северный поток-2», несмотря на санкции Вашингтона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свой удар по строителям одиозного газопровода нанесла недавно и Германия: в этой стране приняли решение отказать компании Nord Stream 2 AG отказать от вывода «Северного потока-2», проходящего через территорию страны, из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Такое решение, по мнению экс-замглавы МИДа Ланы Зеркаль, не «убьет» окончательно проект, но создает дополнительные сложности в его реализации.

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