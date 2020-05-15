26.60 / 26.86 28.54 / 28.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Германия нанесла мощный удар по газопроводу Путина в обход Украины

13:51 15 мая 2020
Северный поток-2
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Германии приняли решение, которое создает дополнительные сложности на пути строительства кремлевского газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, работы над которым из-за санкций США отказалась продолжать швейцарская компания.

Как сообщает перешедшая из МИДа на работу в «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль, компании Nord Stream 2 AG отказали от вывода «Северного потока-2», проходящего через территорию страны, из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

«Это решение не „убьет“ окончательно проект, но создает дополнительные сложности в его реализации. Понятно, что следующим шагом NS2 будет попытка добиться исключения из сферы действия директивы, следовательно работаем дальше вместе с партнерами для противодействия этому», — пишет Лана Зеркаль на своей странички в социальных сетях.

Речь идет о директиве, в соответствии с которой вводятся ряд требований для газопроводов из третьих стран. Так, владеть трубопроводом и поставлять по нему газ не может одна и та же компания. Также директива предусматривает, что независимые поставщики газа должны иметь право к 50 процентам мощности трубопровода. Из этих правил есть исключения, однако они касаются тех газопроводов, которые были построены до мая 2019 года. А «Северный поток-2» из-за американских санкций до сих пор не построен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции против России, в том числе и в отношении проекта «Северный поток-2».

439

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Северный поток-2

Германия нанесла мощный удар по газопроводу Путина в обход Украины

водолазы достают из реки тело ребенка

На Днепропетровщине утонул школьник: первые детали и фото с места ЧП

Заворотнюк

Семья Заворотнюк отказалась от ее лечения: названа причина

Конституция

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер