- 14:28 Гонорар Ломаченко за бой с Лопесом уменьшили в четыре раза
- 14:23 На Днепропетровщине утонул школьник: первые детали и фото с места ЧП
- 14:21 Попросили надеть маску: В Киеве мужчина угрожал гранатой охраннику в магазине
- 14:04 В Одессе военнослужащий изрезал ножом сослуживца и полицейского
- 14:02 Что делать при укусе клеща: Супрун рассказала, как распознать болезнь Лайма
- 14:02 Макс Барских отменяет карантин новым клипом
- 13:53 Голая беременная Кэти Перри снялась в новом клипе
- 13:51 Германия нанесла мощный удар по газопроводу Путина в обход Украины
- 13:51 В Тернополе двух врачей обвиняют в смерти 4-летнего ребенка
- 13:41 Въезд фур в Киев запретят: что об этом известно
- 13:25 Меня неправильно поняли: Саакашвили пояснил свои слова о сотрудничестве с МВФ
- 13:17 За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок
Германия нанесла мощный удар по газопроводу Путина в обход Украины
В Германии приняли решение, которое создает дополнительные сложности на пути строительства кремлевского газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, работы над которым из-за санкций США отказалась продолжать швейцарская компания.
Как сообщает перешедшая из МИДа на работу в «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль, компании Nord Stream 2 AG отказали от вывода «Северного потока-2», проходящего через территорию страны, из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
«Это решение не „убьет“ окончательно проект, но создает дополнительные сложности в его реализации. Понятно, что следующим шагом NS2 будет попытка добиться исключения из сферы действия директивы, следовательно работаем дальше вместе с партнерами для противодействия этому», — пишет Лана Зеркаль на своей странички в социальных сетях.
Речь идет о директиве, в соответствии с которой вводятся ряд требований для газопроводов из третьих стран. Так, владеть трубопроводом и поставлять по нему газ не может одна и та же компания. Также директива предусматривает, что независимые поставщики газа должны иметь право к 50 процентам мощности трубопровода. Из этих правил есть исключения, однако они касаются тех газопроводов, которые были построены до мая 2019 года. А «Северный поток-2» из-за американских санкций до сих пор не построен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции против России, в том числе и в отношении проекта «Северный поток-2».439
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.