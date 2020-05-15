Германия нанесла мощный удар по газопроводу Путина в обход Украины

Украина

В Германии приняли решение, которое создает дополнительные сложности на пути строительства кремлевского газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, работы над которым из-за санкций США отказалась продолжать швейцарская компания.

Как сообщает перешедшая из МИДа на работу в «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль, компании Nord Stream 2 AG отказали от вывода «Северного потока-2», проходящего через территорию страны, из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

«Это решение не „убьет“ окончательно проект, но создает дополнительные сложности в его реализации. Понятно, что следующим шагом NS2 будет попытка добиться исключения из сферы действия директивы, следовательно работаем дальше вместе с партнерами для противодействия этому», — пишет Лана Зеркаль на своей странички в социальных сетях.

Речь идет о директиве, в соответствии с которой вводятся ряд требований для газопроводов из третьих стран. Так, владеть трубопроводом и поставлять по нему газ не может одна и та же компания. Также директива предусматривает, что независимые поставщики газа должны иметь право к 50 процентам мощности трубопровода. Из этих правил есть исключения, однако они касаются тех газопроводов, которые были построены до мая 2019 года. А «Северный поток-2» из-за американских санкций до сих пор не построен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции против России, в том числе и в отношении проекта «Северный поток-2».

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