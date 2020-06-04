Ноль звезд: в Швейцарии запускают сеть отелей с оригинальной концепцией

Мир

С первого дня июля в Швейцарии и Лихтенштейне начнет работу сеть отелей с оригинальной концепцией: в них не будет «пивных» стен, как и, собственно, стен вообще. Также нельзя будет найти и потолка — только двухспальная кровать, пара тумбочек и потрясающий вид на окружающие горные вершины.

Об этом пишет Reuters.

В то же время при заселении гостей встречает дворецкий в белых перчатках и с галстуком-бабочкой, который по желанию гостя может доставить ужин прямо в постель.

Концепция отелей под названием «Ноль звезд» (Null Stern) принадлежит двум швейцарским художникам Фрэнку и Патрику Риклинам.

Свою задумку они объясняют очень просто: «Мы даем возможность нашим постояльцам ощутить новые эмоции, сфокусироваться на главном, сведя к нулю всё вторичное».

Девиз отеля ноль звезд — «Единственная звезда — это ты!»

Первый подобный номер они представили еще в 2016 году в швейцарском Сафиентале, продвигая идею последовательного освобождения от недвижимости.

Несмотря на такой «минимализм», ночь в двухместном номере Null Stern, включая все налоги и обслуживание, обойдется в 295 швейцарских франков. С другой стороны, постояльцы точно не будут пересекаться с другими отдыхающими, что чрезвычайно важно в условиях пандемии коронавируса.

Кстати, ранее «ФАКТЫ» писали, что Криштиану Роналду отдал свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом. Хотя некоторые СМИ выступили с опровержением этого факта.

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter