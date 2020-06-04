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Южная Корея срочно одобрила вслед за США и Японией лекарство для больных коронавирусом
Вчера, 3 июня, Южная Корея выпустила экстренное разрешение на использование противовирусного препарата ремдесивира, который, как было доказано медиками в других странах, помогает победить болезнь при лечении случаев умеренной тяжести на ранних этапах.
Об этом пишет Republicworld.
Издание напоминает, что США разрешили экстренное использование ремдесивира в больницах в начале мая, за ними последовала Япония, а Европа только рассматривает эту возможность.
В свою очередь, власти Южной Кореи решила провести самостоятельное исследование, и пришли к выводу, что ремдесивир оказывает влияние, которое «клинически значимо» для сокращения времени выздоровления пациентов.
Об этом, в частности, говорится в сообщенииминистерства безопасности пищевых продуктов и лекарств.
При издании рекомендаций немалую роль сыграло то, что исследование, проведенное Институтом аллергии и инфекционных заболеваний США на более чем 1000 пациентов в 10 странах, показало, что ремдесивир, вводимый внутривенно ежедневно в течение 10 дней, ускорил выздоровление госпитализированных пациентов по сравнению с плацебо.
Теперь Южная Корея намерена наладить тесное сотрудничество с производителем Gilead Sciences, чтобы ускорить первую отгрузку препарата. В сообщении не говорилось о ценах или количествах.
Напомним, что Южная Корея пережила одну из худших ранних вспышек коронавируса COVID-19 за пределами Китая, но взяла под контроль его с помощью широко распространенной программы «отследить, проверить и лечить», в которой граждане в основном следовали государственным правилам безопасности и носили маски для лица. До настоящего времени сообщалось о 11 590 подтвержденных случаях и 273 случаях смерти от вспышки. Более 800 пациентов все еще находятся на лечении или наблюдении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в апреле в Украине гидроксихлорохин и ремдесивир были включены в список лекарств и продуктов питания, над которыми установлен государственный ценовой контроль, что говорит об их высокой востребованности и популярности в нашей стране.17
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