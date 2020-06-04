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Напали на полицейских с палками и топором: под Харьковом задержана группа агрессивных "поселенцев" (фото)
В среду, 3 июня, в Краснокутском районе Харьковской области зафиксировано нападение на правоохранителей: вооруженные молодые люди, которые назвали себя «поселенцами Слобожанской Сечи», окружили полицейских и повредили их автомобиль. Ранее нападению подверглись правоохранители в Буче под Киевом.
Об инциденте сообщили в областном управлении Нацполиции.
«Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло», — сообщили в полиции.
Также установлено, что 2 июня, эти же мужчины угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.
Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины".
Статьи предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
Впоследствии появилось видео с места инцидента, которое снимали задержанные. Они заявили, что правоохранители следили за ними с помощью дрона.
Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте в Мариуполе: там не совсем адекватная женщина разбила авто патрульных и укусила полицейского за ногу.75
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Напали на полицейских с палками и топором: под Харьковом задержана группа агрессивных "поселенцев" (фото)
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