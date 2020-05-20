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В Мариуполе неадекватная женщина разбила авто патрульных и укусила полицейского за ногу (фото)
В Мариуполе (Донецкая область) женщина во время оформления заявления напала на полицейских и разбила стекло в их служебном автомобиле. Ранее подобный случай произошел в Буче под Киевом.
Инцидент в Мариуполе произошел 19 мая, когда 26-летняя заявительница сообщила полиции о конфликте с сожителем.
Прибывшие на место патрульные предложили женщине написать заявление и объяснения. Во время общения с копами заявительница внезапно начала вести себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в сторону прохожих и патрульных.
После того, как женщину предупредили об ответственности за хулиганство, она бросилась на полицейского, хватала его за форменную одежду, царапала руки и укусила за ногу.
Женщину задержали, надели наручники и посадили в патрульный автомобиль. В салоне задержанная не успокоилась и начала бить ногами по двери, после чего выбила стекло в машине.
Врачи диагностировала у полицейского ушиб мягких тканей конечностей и укусы.
За нападение на сотрудника полиции женщине грозит наказание.
Напомним, в этот же день в Первомайске Николаевской области нетрезвый мужчина бросал в машину правоохранителей булыжники, нецензурно выражался, а затем набросился на лейтенанта полиции и сломал ему нос.
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