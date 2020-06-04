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Дожди по всей Украине: погода в ближайшие дни не порадует
В четверг, 4 июня, в Украине пройдут небольшие дожди. При этом во всех регионах постепенно теплеет — это будет ощутимо уже 5 июня.
Как сообщает Укргидрометцентр, ночью дожди прогнозируются в северо-восточной части страны, на Закарпатье и Прикарпатье, в Днепропетровской области. Днем во всех регионах пройдут умеренные кратковременные дожди, кроме юго-восточной части. Местами возможны грозы.
Температура ночью будет в пределах от +4 до +9, а днем — от +15 +20. В восточных областях будет теплее — до +22. Холоднее всего в Карпатах: от +3 до +8.
В Киеве в синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Температура ночью: от +7 до +9, днем: от +17 до +19.
В пятницу, 5 июня, дневная температура воздуха поднимется до 24 градусов. Но дождливая погода сохранится.
Ранее сообщалось, что лето должно быть жарким, но с большим количеством осадков.29
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