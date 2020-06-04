В Одессе 12-летний водитель устроил автогонки с полицией (видео)

Происшествия

В Одессе полиция с погоней задержала малолетнего водителя, врезавшегося в столб — за рулем авто находился 12-летний подросток. Ранее под Одессой в ДТП погиб мальчик и его отец, который на мопеде выехал на встречную полосу движения.

По информации ресурса «Е-95», малолетний гонщик врезался в столб и заперся в машине. Пока правоохранители пытались достать его из машины, он ударил по газам и попытался скрыться. Мальчика догнали и разбили стекло в машине, чтобы достать юного гонщика. Сообщается, что мальчик вел машину сидя на подушке.

Тем временем ресурс «Х.я Одесса» уточняет, что эта история началась днем, когда мать посадила за руль сына, который ее сбил, немножко прокатил на капоте и уехал. Утверждается, что мальчика остановили, передали матери, а вечером он вновь сел за руль… По информации ресурса, он убегал от полиции на пробитых колесах, по дороге снес столб и сжег двигатель…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ДТП под Одессой, во время которого Chevrolet Aveo взлетел в воздух и, совершив переворот, приземлился на крышу. Водитель уцелел, а его пассажирку увезли в больницу.

122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter