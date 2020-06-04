- 10:06 Жуткая автокатастрофа под Киевом: от водителя «Лексуса» остался только обугленный скелет
- 10:00 «Хоронили в закрытом гробу»: коронавирус принес горе в семью знаменитой российской актрисы
- 09:57 В Одессе 12-летний водитель устроил автогонки с полицией
- 09:52 Беременная Илона Гвоздева рассекретила имя будущего ребенка
- 09:50 Меган Маркл впервые высказалась о смерти Джорджа Флойда
- 09:30 Новые министры, "воры в законе" и трудовые мигранты: чем Рада займется 4 июня (онлайн-трансляция)
- 09:21 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:19 Детей на Буковине «косит» опасная инфекция, число заболевших стремительно растет
- 09:16 Бывший глава британской разведки заявил, что коронавирус был создан искусственно и выпущен на волю по ошибке
- 09:13 Можно заплакать от красоты: сеть поразила необычная радуга над Киевом
- 09:02 Бывшая модель Playboy купила футбольный клуб с огромными долгами
- 08:57 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
В Одессе 12-летний водитель устроил автогонки с полицией (видео)
В Одессе полиция с погоней задержала малолетнего водителя, врезавшегося в столб — за рулем авто находился 12-летний подросток. Ранее под Одессой в ДТП погиб мальчик и его отец, который на мопеде выехал на встречную полосу движения.
По информации ресурса «Е-95», малолетний гонщик врезался в столб и заперся в машине. Пока правоохранители пытались достать его из машины, он ударил по газам и попытался скрыться. Мальчика догнали и разбили стекло в машине, чтобы достать юного гонщика. Сообщается, что мальчик вел машину сидя на подушке.
Тем временем ресурс «Х.я Одесса» уточняет, что эта история началась днем, когда мать посадила за руль сына, который ее сбил, немножко прокатил на капоте и уехал. Утверждается, что мальчика остановили, передали матери, а вечером он вновь сел за руль… По информации ресурса, он убегал от полиции на пробитых колесах, по дороге снес столб и сжег двигатель…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ДТП под Одессой, во время которого Chevrolet Aveo взлетел в воздух и, совершив переворот, приземлился на крышу. Водитель уцелел, а его пассажирку увезли в больницу.122
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»