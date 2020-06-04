Победитель "Евровидения" Александр Рыбак признался в тяжелой зависимости

Шоу-бизнес

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак шокировал откровенным признанием. На своей странице в Instagram он рассказал, что 11 лет страдал от тяжелой зависимости, принимал снотворное и антидепрессанты. Прием препаратов вызвал зависимость и нестабильное эмоциональное состояние артиста. Он впал в депрессию и мог разрушить свою жизнь. Чтобы справиться с проблемой, Александр обратился к специалистам и начал курс реабилитации.

«У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась.

В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — признался Рыбак.

Он говорит, что в последние годы таблетки сделали его слабым и напуганным. Это отразилось не только на его умственных способностях, но и физическом состоянии: на мышцах, желудке и общем состоянии организма.

«Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни. Я знаю, что есть много людей, которые борются подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет», — написал Александр Рыбак.

Напомним, Александр Рыбак победил на «Евровидении» в 2009 году с песней Fairytale. Прилетев в Киев, певец дал интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал о пути к успеху и любимой девушке.

В 2018 певец снова решил штурмовать международный песенный конкурс, но не смог повторить успех.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о наркотической зависимости российского рэпера Гуфа, который под воздействием препаратов натравил своего пса на лабрадора.

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