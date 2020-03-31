Гуф в прямом эфире натравил свою овчарку на лабрадора: сеть в гневе (видео)

Шоу-бизнес

Скандальный российский рэпер Гуф, запрещенный в Украине, отличился очередной неадекватной выходкой. Он показал в прямом эфире в сети собачие бои, которые сам же и устроил. Во время прогулки с овчаркой Гуччи Гуф заметил лабрадора без намордника и натравил на него своего пса.

Пока Гуччи терзал «противника», Гуф снимал все на видео, включив прямой эфир. Он не только не пытался разнять животных, но еще с азартом приговаривал: «Кто это тут у нас районе и без поводка? Че, мало вам этого? Давай, давай, Гуччи!».

Когда на горизонте появились обеспокоенные хозяева пострадавшего лабрадора, Гуф набросился на них с обвинениями и даже заставил растерянных людей извиняться.

«Вы чего без поводка отпускаете? А, убежал… Они грызлись минут 20. Моему-то по фигу, а у вашего ран до***. Вы понимаете, нас сейчас смотрит три тысячи человек…», — кричал живодер Гуф.

Осторожно, видео 18+

Это видео вызвало волну возмущения в сети. Пользователи в шоке от неадекватного поведения рэпера, они требуют наказать его за жестокое обращение с животными и объявили флешмоб в сети. «Гуф, извинись перед лабрадором». Тысячи пользователей сети взорвались гневными комментариями, массово отписываются от него, требуют проучить и наказать живодера. Среди них и экс-«Блестящая» Ольга Орлова.

«Я не знаю, видели ли вы это видео или нет, если нет — смотрите! Лично меня хватило на несколько секунд… Это „кумир“ молодёжи, рэп-исполнитель Гуф…

Что происходит в этом мире? Взрослый известный человек, на которого подписаны миллионы, пропагандирует такой трэш?! Что было в твоей жизни, что заставило тебя стать таким?! Может, тебе нужна помощь? Лечение? Как спасти твою душу? Или уже поздно и надо спасать мир от тебя? Ты же отец! Я обращаюсь к хозяевам пострадавшей собаки: Я готова полностью оказать помощь вашей собаке, от медицинской до юридической. Я возьму все расходы на себя. Это нельзя оставить безнаказанным! P. S. Алексей, если в тебе есть хоть капля человечности, извинись за этот низкий поступок!», — возмутилась Орлова.

Представители общественной организации «Зооправо» обещают не оставить выходку Гуфа безнаказанной. Они пишут заявление в полицию.

«Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонародье артист Гуф. И просим привлечь эту „звезду“ к уголовной, административной ответственности», — говорится в сообщении. Гуфу грозит ответственность за «умышленное причинение вреда животному».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «заказной» клип Гуфа и Тимати установил рекорд по дизлайкам.

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