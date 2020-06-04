Чемпион НБА взял под опеку маленькую дочь погибшего в США афроамериканца (фото, видео)

Спорт

Бывший баскетболист ряда клуба НБА Стивен Джексон взял опекунство над дочерью погибшего от неправомерных действий полицейских в американском Миннеаполисе Джорджа Флойда — шестилетней Джианной.

Экс-спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором держит девочку у себя на шее. «Не волнуйся, близнец, я присмотрю за ДжиДжи. Знай это. Я забочусь о братьях», — подписал Стивен. При этом Джианна выкрикивает на видео: «Папа изменил мир».

Также Джексон, ставший в 2003 году в составе «Сан-Антонио Сперз» чемпионом НБА, призвал всех неравнодушных помочь семье Флойда и, в частности, его маленькой дочери финансово. В планах экс-баскетболиста собрать 100 тысяч долларов на платформе краудфандинга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший оплатил похороны погибшего в США Джорджа Флойда.

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