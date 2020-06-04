26.61 / 26.83 29.53 / 29.98
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чемпион НБА взял под опеку маленькую дочь погибшего в США афроамериканца (фото, видео)

12:19 4 июня 2020
Стивен Джексон с дочерью Джорджа Флойда

Бывший баскетболист ряда клуба НБА Стивен Джексон взял опекунство над дочерью погибшего от неправомерных действий полицейских в американском Миннеаполисе Джорджа Флойда — шестилетней Джианной.

Экс-спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором держит девочку у себя на шее. «Не волнуйся, близнец, я присмотрю за ДжиДжи. Знай это. Я забочусь о братьях», — подписал Стивен. При этом Джианна выкрикивает на видео: «Папа изменил мир».

Также Джексон, ставший в 2003 году в составе «Сан-Антонио Сперз» чемпионом НБА, призвал всех неравнодушных помочь семье Флойда и, в частности, его маленькой дочери финансово. В планах экс-баскетболиста собрать 100 тысяч долларов на платформе краудфандинга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший оплатил похороны погибшего в США Джорджа Флойда.

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арест демонстрантов в Нью-Йорке

Больше никакой толерантности: полиция Нью-Йорка жестко разогнала мирную акцию протеста (фото, видео)

Собака

На Винниччине посадили мужчину, накормившего семью убитой собакой

Снесенные дома

В Норвегии огромный оползень снес в море восемь домов вместе с куском суши – впечатляющее видео

особый статус Донбасса и Конституция Украины

"В Киеве не понимают, что Донбасс — это уже Россия": что говорят в Донецке о выборах по украинским законам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер