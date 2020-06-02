Легенда бокса оплатил похороны убитого полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца (фото)

Спорт

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший, признанный самым высокооплачиваемым спортсменом последнего десятилетия, присоединился к протестам в США по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда от неправомерных действий белокожего полицейского.

Знаменитый спортсмен предложил семье убитого оплатить 88,5 тысячи долларов за похоронные услуги, и родственники Джорджа не стали отказываться от благородного жеста Мейвезера-младшего. Соответствующий чек опубликовал на своей странице в Twitter портал TMZ.

Примечательно, что боксер, оказывается, был заочно знаком с убитым афроамериканцем. Оказывается, что Анзел Дженнингс, генеральный директор принадлежащего Мейвезеру музыкального лейбла ТМТ, вырос вместе с Джорджем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочь Флойда Мейвезера арестовали за нанесение ножевых ранений.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter