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"Он насиловал меня, поставив лицом к иконам": бывшая жена Романа Жукова шокировала признанием
Бывшая жена популярного некогда российского артиста Романа Жукова, исполнителя хита «Я люблю вас, девочки…», Елена Жукова шокировала признанием о жизни с ним. Супруги прожили в браке 13 лет и родили 7 детей. В 2012 году в семье случилась трагедия — от удара качелей в голову погибла пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. В это время Роман и Елена были в Австралии, где на свет появилась дочь Виктория-Элизабет.
Как рассказала в интервью «Собеседнику» Жукова, в их семье мог родиться еще один ребенок, но случился выкидыш. Женщина утверждает, что причиной тому стало изнасилование мужем.
«В 2008 году у меня случился выкидыш. На десятой неделе беременности муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла. Когда я в очередной раз слышу выбешивающий меня вопрос, почему я приняла решение уйти от Романа и жить с шестью детьми отдельно, могу сказать только одно: я не смогла простить ему тот жесткий насильственный секс, приведший к гибели ребенка! Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии», — шокировала признанием Елена.
Роман, который ушел к подруге Елены, утверждает, что и близко такого не было. В ответ, он обвиняет жену в алкоголизме и говорит, что пагубная страсть жены и стала причиной развода.
«Употребление алкоголя без разбора крепости и внушение самому себе, что я — царь, живу, как хочу, и делаю, что хочу, приводило к тому, что крыша съезжала далеко и надолго. Все это конечно же сопровождалось многочисленными и разнообразными в плане изощренных фантазий оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег. И этот человек теперь выкладывает у себя на страничке в интернете посты с церковными праздниками! Вот такое у Жукова лицемерие и двуличность! Человек попросту создает себе положительный имидж, прикрываясь набожностью!», — заявляет Елена.
Женщина также утверждает, что Жуков изменял ей, а для прессы придумывал разные истории, чтобы заработать денег на телешоу. По словам Елены, сейчас Жуков пытается оставить себе все совместно нажитое имущество и забрать детей.
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