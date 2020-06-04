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Происшествия

В Ивано-Франковске полицейские издевались над задержанными подростками: опубликованы скандальные записи (аудио, видео)

14:02 4 июня 2020
Полиция

Инцидент, связанный с произволом полиции, произошел в Ивано-Франковске — правоохранители унижали задержанных подростков. Ранее скандал с копами возник из-за изнасилования в Кагарлыке.

Как сообщает издание «Галка», по словам отца одного из задержанных, 30 мая несколько парней устроили шуточную драку. Но полицейские задержали их за нарушение общественного порядка и доставили в отделение, где начали издеваться над ребятами. При этом один из парней сделал аудиозапись.

Полицейские пытались заставить задержанных подписать протокол, угрожали и били их. Затем парней заставили раздеться до белья и унижали за татуировку. После отказа подписывать протокол полицейские стали материть задержанных.

По факту производится служебное расследование, уже установлены личности полицейских, их собираются уволить.

Аудиозаписи из полицейского отделения (18+, присутствует ненормативная лексика):

Ранее сообщалось, что в Ужгороде задержанный не выдержал пыток и выбросился из окна.

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