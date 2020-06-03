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"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)

11:35 3 июня 2020
Отделение полиции в Кагарлыке
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Женщина, по подозрению в изнасиловании которой задержали двоих полицейских из Кагарлыка, рассказала, что над ней издевались в течении нескольких часов, били и одевали на нее противогаз.

Об этом Неля рассказала журналистам в программе «Говорить Україна»: «Одевал на меня противогаз и зажимали его внизу… Я аж описалась, так испугалась. Разбил мне нос…».

По словам пострадавшей, ее били руками и ногами, приковывали наручниками к батарее и наставляли на нее пистолет.

Женщина рассказала, что над ней издевались в кабинете, где находились ныне арестованные Николай Кузив и Сергей Сулима. Последний, по ее словам, снял штаны и белье, заявив, что женщина будет делать все, что он скажет.

«Насиловал часа три-четыре… Что хотел, то и делал», — рассказала Неля и добавила, что ее отпустили, увидев, что она уже «никакая».

На видео с 47:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Маси Найем сообщал, что ЧП в отделе полиции Кагарлыка можно было избежать, если бы Департаменте внутренней безопасности отреагировали на ранее подаваемые на правоохранителей жалобы на насилие.

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