- 11:48 На Львовщине за сутки коронавирус выявили у 96 человек: названы причины антирекорда
- 11:40 Под Киевом засекли сразу три фуры с львовским мусором
- 11:40 Невеста Виктора Павлика рассказала о нем то, о чем никто даже не подозревал
- 11:35 "Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка
- 11:34 В Украине появилась новая монета номиналом 10 гривен: как она выглядит
- 11:23 Протесты в США: полицейские растрогали митингующих, встав перед ними на колени
- 11:17 Умер знаменитый президент, руководивший футбольным клубом 46 лет
- 11:10 Муж спал в квартире: шокирующие детали гибели выпавшей из окна юристки в Харькове
- 11:04 Дом Гитлера превратят в полицейский участок
- 10:44 Подорожают ли дизтопливо и сжиженный газ на заправках и при чем тут Коломойский
- 10:43 "Холостяк" Макс Михайлюк отреагировал на сексуальный скандал
- 10:34 Италия открыла границы для туристов и разрешила путешествия
"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)
Женщина, по подозрению в изнасиловании которой задержали двоих полицейских из Кагарлыка, рассказала, что над ней издевались в течении нескольких часов, били и одевали на нее противогаз.
Об этом Неля рассказала журналистам в программе «Говорить Україна»: «Одевал на меня противогаз и зажимали его внизу… Я аж описалась, так испугалась. Разбил мне нос…».
По словам пострадавшей, ее били руками и ногами, приковывали наручниками к батарее и наставляли на нее пистолет.
Женщина рассказала, что над ней издевались в кабинете, где находились ныне арестованные Николай Кузив и Сергей Сулима. Последний, по ее словам, снял штаны и белье, заявив, что женщина будет делать все, что он скажет.
«Насиловал часа три-четыре… Что хотел, то и делал», — рассказала Неля и добавила, что ее отпустили, увидев, что она уже «никакая».
На видео с 47:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Маси Найем сообщал, что ЧП в отделе полиции Кагарлыка можно было избежать, если бы Департаменте внутренней безопасности отреагировали на ранее подаваемые на правоохранителей жалобы на насилие.365
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...