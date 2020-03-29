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В Ужгороде судят полицейских, из-за пыток которых задержанный выбросился из окна 4 этажа

12:17 29 марта 2020 273
полицейские пытки
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух оперуполномоченных Ужгородского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Закарпатской области. Они обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием (читайте об этом в публикации «На себе испытал, что такое «комната страха»: «ФАКТЫ» нашли еще одного потерпевшего от пыток полиции в Ужгороде).

— Следствием установлено, что ночью 14 сентября 2019 года оперуполномоченные завели в кабинет отдела полиции Ужгорода двух граждан, которых обвинили в краже, — сообщает Львовское территориальное управление Государственного бюро расследований. - Чтобы получить признание, правоохранители начали избивать задержанных. А когда те отказались сознаваться в причастности к кражам, применили пытки.

Оперуполномоченные, надев на запястья жертв наручники, выкручивали им руки за спину. Просунув деревянные палки между руками и ногами задержанных, подвешивали их между столами, при этом продолжая избивать резиновыми дубинками.

Один из задержанных мужчин, не выдержав мучений, выпрыгнул из окна кабинета, расположенного на четвертом этаже отдела полиции. В результате падения на тротуар он получил телесные повреждения средней тяжести.

Обвиняемым полицейским грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Харькове сотрудники сектора патрульной полиции систематически издевались над пассажирами метро и вымогали у них деньги. А в Одессе проституток «крышевали» высшие чины полиции.

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