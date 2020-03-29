- 12:53 На миллион гривен можно купить 1 ИВЛ или 60 тысяч масок, но их ищет весь мир, — Алексей Давиденко
- 12:37 Не всех больных с коронавирусом будут госпитализировать, — Ляшко
- 12:32 Сделки и лживые комплименты: гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака
- 12:27 Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела
- 12:17 В Ужгороде судят полицейских, из-за пыток которых задержанный выбросился из окна 4 этажа
- 11:59 Всем заболевшим — до 40 лет: Кличко рассказал о новых случаях COVID-19 в Киеве
- 11:58 Деньги пойдут людям: Шмыгаль рассказал, как распределят средства Стабилизационного фонда
- 11:35 "Нет здесь никаких вирусов": Лукашенко "ударил" хоккеем по COVID-19
- 11:28 В Украину доставили сотни тысяч респираторов и почти два миллиона масок из Китая
- 11:08 Триллионы в США и треть миллиарда в Украине: как страны помогают своим экономикам во время пандемии
- 10:57 Ломаченко угодил в скандал из-за странного «православного» поста в Instagram: пришлось извиняться
- 10:45 В Кропивницком от пневмонии умерла молодая женщина, которой отказали в госпитализации
В Ужгороде судят полицейских, из-за пыток которых задержанный выбросился из окна 4 этажа
В суд направлен обвинительный акт в отношении двух оперуполномоченных Ужгородского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Закарпатской области. Они обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием (читайте об этом в публикации «На себе испытал, что такое «комната страха»: «ФАКТЫ» нашли еще одного потерпевшего от пыток полиции в Ужгороде).
— Следствием установлено, что ночью 14 сентября 2019 года оперуполномоченные завели в кабинет отдела полиции Ужгорода двух граждан, которых обвинили в краже, — сообщает Львовское территориальное управление Государственного бюро расследований. - Чтобы получить признание, правоохранители начали избивать задержанных. А когда те отказались сознаваться в причастности к кражам, применили пытки.
Оперуполномоченные, надев на запястья жертв наручники, выкручивали им руки за спину. Просунув деревянные палки между руками и ногами задержанных, подвешивали их между столами, при этом продолжая избивать резиновыми дубинками.
Один из задержанных мужчин, не выдержав мучений, выпрыгнул из окна кабинета, расположенного на четвертом этаже отдела полиции. В результате падения на тротуар он получил телесные повреждения средней тяжести.
Обвиняемым полицейским грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Харькове сотрудники сектора патрульной полиции систематически издевались над пассажирами метро и вымогали у них деньги. А в Одессе проституток «крышевали» высшие чины полиции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..