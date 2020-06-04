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Украина

Киевский суд разрешил принудительно доставить пятого президента Украины на допрос

14:35 4 июня 2020
Порошенко в музее Гончара

Печерский райсуд Киева в очередной раз разрешил принудительно доставить на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, о чем ходатайствовало Госбюро расследований.

Как передают «Українські новини», допрос назначен на 11:00 10 июня. Петра Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецназ и следователи ГБР устроили «маски-шоу» в музее Гончара в Киеве, где Петр Порошенко презентовал выставку картин. В тот же день, 26 мая, следователь ГБР ждал его на допрос в рамках дела о якобы незаконном ввозе этих произведений искусства в Украину.

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Киевский суд разрешил принудительно доставить пятого президента Украины на допрос

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