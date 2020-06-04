Происшествия

Смерть ребенка в нелегальном детсаду в Запорожье: в сети показали шокирующее видео с камер наблюдения

В Запорожье, где продолжается расследование о смерти годовалой девочки в нелегальном детском саду, адвокат родителей погибшей Леси Тимур Мамедов опубликовал в Facebook фрагмент видео с камер наблюдений.

«Извините за сленг, но тупо завязать подушку и отнести в другую комнату, где оставить годовалого ребенка около 10 минут без внимания только из-за того, что дитя плакало, — не поддается здравому смыслу», — пишет защитник.

По его словам, он и родители девочки молчали, не давая каких либо комментариев, чтобы подозреваемая не скрылась и не уничтожила доказательства своей вины до ее задержания. Мамедов также утверждает, что так называемая «воспитатель» после наступления смерти Леси исказила и скрыла многочисленные факты от следствия, чтобы избежать уголовной ответственности.

Женщина до приезда следственной группы удалила видеозаписи камер наблюдений с жестких дисков, сокрыла орудие преступления, раздела ребенка и пыталась скрыть другие следы ЧП. Но, по стечению обстоятельств, часть видео осталась, по которому и восстановили всю хронологию событий.

Кроме того, адвокат объяснил, почему мать оставила девочку в этом «детском саду».

«Псевдосадик работал долгие годы, негативных отзывов не было, и, приведя ребенка, мать осмотрела условия квартиры, где уже находились дети, что и вызвало ее доверие, а подозреваемая (воспитатель) еще ко всему уверила мать, что у нее два высших образования — педагогическое и медицинское. А для большей убедительности продемонстрировала сертификаты, якобы дающие право ей на такую сферу деятельности, которые не вызвали сомнения у доверчивой мамы. Мать в тот момент была уверена, что именно здесь ее ребенок может получить особое внимание и обучение из-за малого количество деток», — пишет Мамедов.

Он также сообщил, что псевдо воспитатель задержана следственными органами и сейчас ставится вопрос перед судом об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание «воспитательницы» подтвердили и в полиции.

Внимание! Видео может содержать фрагменты насилия.

Напомним, после того, что случилось с ребенком, воспитатель не вызвала «скорую», а сообщила родителям, которые и позвонили медикам. Они предполагают, что трагедии могло бы и не быть, если бы врачам позвонила хозяйка детсада сразу после ЧП с девочкой.

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