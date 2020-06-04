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"Называл толстой коротышкой": Злата Огневич в сексуальном кружевном белье рассказала о комплексах (фото)
Популярная певица Злата Огневич, показавшая ранее внушительную коллекцию обуви, восхитила поклонников фигурой в сексуальном кружевном белье. Артистка призналась, что согласиться на пикантную съемку ей было непросто. Еще несколько лет назад она бы не решилась на такой смелый шаг, поскольку не считала себя красивой и страдала от комплексов, которыми ее «наградил» бывший возлюбленный.
«Если бы мне ещё пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть. Сегодняшние съёмки заставили вспомнить давнюю и болезненную историю, которая оказала на меня огромное влияние», — откровенно призналась Злата.
Как говорит певица, ее бывший парень называл ее толстой неудачницей, коротышкой, критиковал ее вокальные данные. Слова мужчины больно ранили Злату и породили комплексы, нелюбовь к себе.
«Один парень, я сильно любила его, сказал обидные слова при расставании, я поклялась о них никогда не вспоминать, но сегодня чувствую желание поделиться с Вами. Он меня называл неудачницей, бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен (хотя про голос ещё можно пережить). Но дальше пошли упрёки относительно тела, фигуры: толстая (да-да, я склонна быстро набирать вес), неуклюжая коротышка, мол, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я. Вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно… Вот, пишу это и слёзы наворачиваются. С тех пор и появилась куча комплексов, они очень мешали жить, дышать и радоваться, а главное — ЛЮБИТЬ себя», — откровенничает Огневич.
Принять и полюбить себя ей удалось несколько лет назад. Злата научилась жить в гармонии с собой и не стесняется демонстрировать свою точеную фигурку.
Хотя, признается звезда, она так же, как все, боится провалов, ранних морщин и лишнего веса. Она ведет здоровый образ жизни, занимается балетом и мечтает о большой любви.
«Хочу встретить свою половинку и быть счастливой, плачу по ночам в подушку и редко звоню маме… Но я очень хочу стать лучше, сильнее, мудрее, а Ваша ЛЮБОВЬ мне в этом помогает!», — говорит Злата.
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