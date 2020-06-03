Слава Каминская раскрыла подробности своей первой эротической съемки

Шоу-бизнес

Популярная певица Слава Каминская, заявившая о новом мужчине в ее жизни, рассказала, как прокладывала путь в шоу-бизнес. Солистка группы «НеАнгелы» не скрывает, что мечтала о сцене и популярности и готова была на многое, чтобы добиться успеха. В начале пути, чтобы оказаться в телевизоре, ей пришлось пойти на ложь и обмануть продюсеров шоу, в котором пары проверяли свою любовь на прочность.

«Наверное, сейчас уже можно об этом говорить. Там была единственная липовая пара, о которой не знали даже продюсеры. Все, что я делала в тот период своей жизни — прокладывала маленькими камнями дорожку в шоу-бизнес. Потому что тогда я была не очень симпатичной и на экран через диван меня бы не взяли», — призналась Слава Каминская в программе «Ранок з Україною».

Ради популярности Слава вместе коллегой по группе Викой решились на первую фотосессию в обнаженном виде. Девушки снимались для журнала Playboy. Сейчас Каминская говорит, что ей стыдно за ту съемку.

«Для меня была очень тяжелой первая съемка для журнала Playboy. Причем я старше моей коллеги… Помню, тогда Юра Никитин мне говорит: „Слава, ну ты взрослее, как придешь, покажи пример Вике, как это надо делать“. А когда пришли, я стала, все прикрыла руками, зато Вика — опа, полетел бюстгальтер, трусики», — Слава Каминская каналу «Украина».

Вика и Слава стали желанными героинями глянца, с опытом они смелее демонстрировали свои фигуры в белье и без него.

Слава Каминская постепенно возвращается к работе. Она впервые после карантина отвезла детей в детский сад.

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