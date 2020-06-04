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Звездный футболист заплатил полмиллиона евро, чтобы избежать тюрьмы (фото)
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста избежал серьезных проблем. Футболист был признан виновным в неуплате налогов от доходов за имиджевые права в 2014 году в сумме 1,1 млн евро, и ему грозил реальный тюремный срок.
Но Диего вместе со своими адвокатами удалось уладить ситуацию, погасив все налоги плюс заплатив штраф в 543 тысячи евро. В итоге суд приговорил Косту к шести месяцам тюрьмы, однако по испанскому законодательству заключение сроком до двух лет за экономические преступления можно заменить штрафом, чем футболист, естественно, и воспользовался.
«Диего Коста достиг соглашения с прокурором несколько месяцев назад и уже выплатил соответствующий штраф и проценты, после чего запрос на тюремное заключение был отозван. На этой неделе ожидается, что соглашение будет ратифицировано в суде, что является обязательным», — заявил представитель «Атлетико».
Отметим, что в 2014-м Диего Коста перешел из «Атлетико» в лондонский «Челси», в котором за три года выступлений сыграл 120 матчей и забил 59 мячей. Перед началом сезона-2017/2018 нападающий вернулся в «Атлетико», где и выступает поныне. В нынешнем сезоне из-за подверженности травмам Коста, недельная зарплата которого составляет 300 тысяч евро, провел всего 19 матчей, в которых забил два мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболиста сборной Италии Фабрицио Микколи отправили в тюрьму за связь с мафией.
Фото ЕРА103
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