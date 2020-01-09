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Спорт

Экс-футболиста сборной Италии отправили в тюрьму за связь с мафией

11:06 9 января 2020 152
Фабрицио Микколи
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший нападающий «Ювентуса», «Палермо» и сборной Италии Фабрицио Микколи, забивший более 100 мячей в серии А, приговорен к трем с половиной годам заключения за вымогательство.

Апелляционный суд оставил в силе решение, вынесенное в октябре 2017 года, признав правомерность требований прокурора. Футболист проведет в тюрьме три с половиной года за вымогательство, отягощенное мафиозными методами.

Микколи обвинялся в том, что 2010 году обратился к Мауро Лаурикелле, сыну босса мафии района Кальса, чтобы тот помог ему вернуть долг. Лаурикелле использовал жестокие методы, чтобы выбить у друга футболиста Мауро Лауриселлы около 12 тысяч евро.

40-летний Микколи завершил карьеру в декабре 2015 года. Он выступал за «Ювентус», «Фиорентину», «Бенфику» и другие клубы. В составе сборной Италии Микколи провел 10 поединков и забил два мяча.

Кстати, кумиром экс-футболиста, на левой ноге которого вытатуирован портрет Че Гевары, всегда был легендарный Диего Марадона. Когда у Фабрицио родился сын, итальянец долго не раздумывал над именем — конечно, Диего. Известна история и о бриллиантовой серьге, конфискованной судебными приставами у Марадоны за неуплату налогов. Некто, пожелавший остаться неизвестным, выкупил ее на аукционе за сумму в 25 тысяч евро. Только вот от газетных ищеек не скроешься, и в новостях быстро всплыла персона Микколи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что совершено покушение на экс-футболиста «Ювентуса» Дарко Ковачевича.

Фото Getty Images

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