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- 11:06 Экс-футболиста сборной Италии отправили в тюрьму за связь с мафией
Экс-футболиста сборной Италии отправили в тюрьму за связь с мафией
Бывший нападающий «Ювентуса», «Палермо» и сборной Италии Фабрицио Микколи, забивший более 100 мячей в серии А, приговорен к трем с половиной годам заключения за вымогательство.
Апелляционный суд оставил в силе решение, вынесенное в октябре 2017 года, признав правомерность требований прокурора. Футболист проведет в тюрьме три с половиной года за вымогательство, отягощенное мафиозными методами.
Микколи обвинялся в том, что 2010 году обратился к Мауро Лаурикелле, сыну босса мафии района Кальса, чтобы тот помог ему вернуть долг. Лаурикелле использовал жестокие методы, чтобы выбить у друга футболиста Мауро Лауриселлы около 12 тысяч евро.
40-летний Микколи завершил карьеру в декабре 2015 года. Он выступал за «Ювентус», «Фиорентину», «Бенфику» и другие клубы. В составе сборной Италии Микколи провел 10 поединков и забил два мяча.
Кстати, кумиром экс-футболиста, на левой ноге которого вытатуирован портрет Че Гевары, всегда был легендарный Диего Марадона. Когда у Фабрицио родился сын, итальянец долго не раздумывал над именем — конечно, Диего. Известна история и о бриллиантовой серьге, конфискованной судебными приставами у Марадоны за неуплату налогов. Некто, пожелавший остаться неизвестным, выкупил ее на аукционе за сумму в 25 тысяч евро. Только вот от газетных ищеек не скроешься, и в новостях быстро всплыла персона Микколи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что совершено покушение на экс-футболиста «Ювентуса» Дарко Ковачевича.
Фото Getty Images
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