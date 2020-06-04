Спорт

Самый богатый спортсмен мира показал свои шикарные апартаменты в Дубае за 16 млн долларов (фото)

Самый высокооплачиваемый спортсмен мира швейцарский теннисист Роджер Федерер, который за прошлый год заработал больше 100 млн долларов, не любит проводить холодное время года на родине.

Еще в 2014 году Роджер приобрел президентский пентхаус за 16,4 млн долларов в элитном небоскребе Дубая, который называется Le Reve (в переводе с французского — «Мечта»), с шикарным видом на Персидский залив. К услугам гостей пять спален с собственными ванными комнатами, а также прихожая в просторном фойе. Система умного дома, включающая управление освещением, температурой и мультимедиа, может быть изменена из любой комнаты.

Надо сказать, интерьер апартаментов Роджера поистине впечатляет, и своих денег точно стоит.

Когда же Федереру надоедает сидеть в «четырех стенах», то он может пойти потренироваться неподалеку на кортах. «Помню, было чертовски жарко — наверное, градусов 39 выше нуля. И так каждый день. Но я очень плодотворно тренировался в тихой и спокойной обстановке, и мне определенно понравилось», — как-то вспоминал швейцарец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле за 65 млн долларов.

Фото The Sun

200

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter