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Спорт

Самый богатый спортсмен мира показал свои шикарные апартаменты в Дубае за 16 млн долларов (фото)

21:11 4 июня 2020
Роджер Федерер

Самый высокооплачиваемый спортсмен мира швейцарский теннисист Роджер Федерер, который за прошлый год заработал больше 100 млн долларов, не любит проводить холодное время года на родине.

Еще в 2014 году Роджер приобрел президентский пентхаус за 16,4 млн долларов в элитном небоскребе Дубая, который называется Le Reve (в переводе с французского — «Мечта»), с шикарным видом на Персидский залив. К услугам гостей пять спален с собственными ванными комнатами, а также прихожая в просторном фойе. Система умного дома, включающая управление освещением, температурой и мультимедиа, может быть изменена из любой комнаты.

Надо сказать, интерьер апартаментов Роджера поистине впечатляет, и своих денег точно стоит.

Когда же Федереру надоедает сидеть в «четырех стенах», то он может пойти потренироваться неподалеку на кортах. «Помню, было чертовски жарко — наверное, градусов 39 выше нуля. И так каждый день. Но я очень плодотворно тренировался в тихой и спокойной обстановке, и мне определенно понравилось», — как-то вспоминал швейцарец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле за 65 млн долларов.

Фото The Sun

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