Девелопер прокомментировал строительство на Гончара, 55, возле сквера Чкалова

Украина

Чкаловскому скверу в центре Киева ничего, кроме облагораживания, не угрожает. В этом уверяет жителей центра города девелопер ООО «Дилайвест» в комментарии vybir.media.

«В последнее время со стороны различных заинтересованных лиц происходит открытая манипуляция и подмена понятий вокруг искусственно созданной проблемы строительства на участке рядом с сквером им. В. Чкалова по ул. Гончара, 55. Слова псевдоактивистив, которые пытаются помешать строительству не подтверждены никакими решениями компетентных органов. Не исключено, что шум поднимают для получения политических баллов или для „рэкета“ нашего предприятия. Именно поэтому мы бы очень хотели выразить свою позицию и опровергнуть мифы, которые хотят навязать людям», — заявил исполнительный директор ООО «Дилайвест» Роман Ткаченко.

Миф первый — «строительство в сквере»

Строительная площадка находится на смежной со сквером участке.

«Так что никакого захвата сквера, обустройства проездов через сквер, строительства в сквере, об этом речь не идет, — рассказал Ткаченко. — Сквер имеет четко определенные границы и не подпадает под застройку, о чем свидетельствуют генеральный план строительства и выписка из кадастрового плана города, согласно которому земли сквера находятся в пользовании КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района, определены как «Зона зеленых насаждений».

По его словам, для снятия социальной напряженности относительно манипулятивных тезисов по строительству арендатором земельных участков в феврале 2020 подано ходатайство о разделе земельного участка и передачи ее части площадью 170 м.кв. громаде города для нужд сквера.

Иными словами, арендатор отказался от части участка в пользу города и потребностей его жителей.

Миф второй — строительство 17−25−50 этажей

Псевдоактивисты сознательно повышают высотность здания, чтобы оправдать свои действия, якобы «защищая» местных жителей от «нечестного» застройщика.

«Во-первых, проект строительства имеет только 12 этажей. Все остальные этажи нарисованы в воображении активистов. Это абсолютно нормальная этажность для этого места — через дорогу дом, в котором 14 этажей. Проект прошел рассмотрение и согласование консультативного совета при департаменте охраны культурного наследия. Во-вторых, при строительстве происходит текущий ремонт и замена старых сетей: санация водопровода, реконструкция камер тепла и канализации, строительство новых трансформаторных. Таким образом, жители получат обновление устаревших сетей, на ремонт которых годами не находились средства. В-третьих, вместо опасной площадки с недостроем, что портит вид в самом центре города и является магнитом для неблагонадежных слоев населения, местные жители получат самодостаточный дом высокого класса с благоустройством прилегающей территории, соседство с которым косвенно увеличит стоимость их домов. В-четвертых, строительство — это всегда новые созданные рабочие места и уплаченные налоги в бюджет, что особенно актуально в условиях сегодняшней ситуации экономического спада деловой активности», — подчеркнул Роман Ткаченко.

Миф третий — строительство незаконно

Соответствие нормам закона может быть установлено судебным органом, или органом исполнительной власти в пределах компетенции этого органа.

«Но в нашей стране, учитывая бездействие большинства органов прав тот, кто громче всех кричит — чем и пользуются недобропорядочные «активисты», подсвечивая только выгодную им информацию. Почему не упоминается о том, что законность строительства установлена хозяйственным судом Киева и Верховным судом Украины? Что с 2017 строительство приостановлено и до сегодняшнего момента не ведется? Что Заказчиком уплачено более 2 миллионов долларов США в бюджет как паевой взнос в развитие инфраструктуры города Киева? Однако отовсюду раздаются общие фразы вроде: «Караул! Строительство в сквере 25−50-N этажей незаконно! Спасите! Полученные документы — поддельные или исчерпали срок действия», — задает вопрос представитель компании.

Ткаченко подчеркнул, что эти голословные заявления, не имеют ничего общего с реальностью: «Когда нормальный человек ставит цель установить факты, а не привлечь внимание манипулятивными лозунгами, он в своей деятельности будет руководствоваться нормами закона и критериями истины. Законность строительства может быть установлена только соответствующими компетентными органами, а не псевдоактивистамы и специалистами в Фейсбуке».

Миф четвертый — разрушают окружающие дома/школы/институт геологии

Разработана программа научно-технического сопровождения строительства, которая предусматривает полный комплекс мер, реализация которых позволяет свести к минимуму/исключить возможные негативные последствия от строительно-монтажных работ, а именно:

До начала строительных работ выполнено обследование технического состояния дома по ул. О. Гончара 57 и по ул. О. Гончара 55б ГП «Научно-исследовательский институт строительных конструкций».

Результаты технического состояния зафиксированы в отчете № №ЗНТ-219−4002.16−001 от 24.06.2016 г.

выполнено «Измерение динамического воздействия на соседние здания от работающего оборудования». В результате получен отчет №ВНТ 220−3633.16−320 от 30.11.2016 года, в котором определены рекомендации по режимам работы оборудования на объекте.

года, в котором определены рекомендации по режимам работы оборудования на объекте. Согласно отчету «Расчетная оценка воздействия на прилегающие к строительной площадке дома» №ЗНТ-219−3633.14−001 от 29.12.16 г. , разработанный ГП «Научно-исследовательский институт строительных конструкций», влияние на эксплуатационный период дома по ул. О. Гончара 57 отсутствует. ГП «Научно-исследовательский институт строительных конструкций» проводит регулярный мониторинг технического состояния домов по ул. О. Гончара 57 и Гончара 55б от начала работ по сегодняшний день (отчет №ЗНТ-219−4002.16−011 от 29.05.2020 г. ) Наблюдение за состоянием зданий выполняется регулярно согласно рекомендациям отчета.

«Также, по просьбе местных жителей, заказчиком выполнен ремонт фасада дома, окон в подъезде и асфальтового покрытия на прилегающей территории в доме по ул. О. Гончара 57, примыкающей к площадке строительства. Наша компания всегда открыта к диалогу с реальными жителями и представителями органов власти, в отличие от проплаченных активистов, целью которых является игра на чувствах громады для удовлетворения собственных амбиций», — подчеркнул Роман Ткаченко.

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